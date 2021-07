"It-Boy" Benedetto Paterno: Woher kennt man ihn und warum ist er berühmt?

Benedetto Paterno bezeichnet sich selbst als Kölner "It-Boy" und war schon in Reality-TV-Shows zu sehen. Aber woher kennt man ihn und warum ist er berühmt?

Benedetto Paterno feilt an seiner Karriere als TV-Star und Influencer.

"Hollywood hat Paris Hilton, Köln hat mich", sagt Benedetto Paterno über sich selbst. Mit diesen Ambitionen ist eine Karriere im Trash-TV ja fast schon vorprogrammiert. Bislang ist er auch schon vereinzelt in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten und arbeitet an einer Karriere als Influencer. Aber warum ist er eigentlich bekannt?

Benedetto Paterno bei "First Dates": So begann er seine TV-Karriere

Benedetto Paterno lebt in Köln und sieht sich selbst als "It-Boy". Seinen ersten Auftritt im TV hatte der 26-Jährige 2016 bei "mieten, kaufen, wohnen". Danach war er unter anderem in der Reality-Soap "Köln 50667" (2019) und der Talkshow "Marco Schreyl" (2020) zu sehen.

Größere Bekanntheit erlangte Benedetto durch seine Partnersuche bei der Dating-Sendung "First Dates". "Ich suche schon die Liebe meines Lebens und den Partner, der das Leben akzeptiert, was ich führe", sagte er in der Sendung über einen zukünftigen Freund. Allerdings ging er als Single aus der Show hervor.

"Prince Charming"-Auftritt von Benedetto Paterno: Hat er seine große Liebe gefunden?

2020 kam für das Social-Media-Sternchen der bislang größte Auftritt im TV. Bei "Prince Charming" kämpfte er um das Herz von Gay-Bachelor Alex Schäfer. Mit seiner Teilnahme verfolgte er allerdings auch eigene Ziele, wie er klarstellte: "Ich habe ein Ziel vor Augen und das ist Prince Charming und vielleicht eine etwas größere Reichweite."

Geklappt hat es mit der großen Liebe in der Dating-Show nicht. In der dritten Folge musste Benedetto seine Krawatte wieder abgeben, konnte aber seine Bekanntheit steigern. Auf Instagram folgen ihm mittlerweile über 20.000 Fans.

Benedetto Paterno ist bei "Die Alm" 2021 dabei

Dem Influencer hat sein Auftritt bei "Prince Charming" offenbar zu weiteren TV-Jobs verholfen. Wie ProSieben am 30. Juni 2021 bestätigte, ist Benedetto Paterno als VIP-Kandidat bei der Trash-Show "Die Alm" dabei. Er ersetzte als Nachrückkandidat einen ausgeschiedenen Promi.