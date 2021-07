"Alm"-Dragqueen Yoncé Banks: Wie ist ihr echter Name und warum ist sie berühmt?

Yoncé Banks ist seit ihrem Sieg bei "Queen of Drags" ein gefragter Social-Media-Star. Aber warum ist sie eigentlich berühmt? Wie tickt sie privat und wie lautet ihr echter Name?

Yonce Banks gewann 2019 die ProSieben-Show "Queen of Drags". Aktuell ist sie Kandidatin der Trash-Show "Die Alm".

Lange dunkelblonde Haare, freizügige Kleider und ein sexy Make-up sind Yoncé Banks Markenzeichen. Die Dragqueen gehört seit 2019 zu den bekanntesten Künstlerinnen der LGBTQI*-Community. Wird sie bald auch in die Welt des Trash-TVs eintauchen?

Yoncé Banks als Kandidatin bei "Die Alm" 2021

Aktuell ist sie bei der ProSieben-Show "Die Alm" zu sehen. Es ist ihr erster großer Auftritt in einer Reality-Sendung nach "Queen of Drags". Ihre Kollegin Katy Bähm war schon in Formaten wie "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen" zu sehen.

Warum ist Yoncé Banks berühmt?

Bereits 2015 stand die Dragqueen das erste Mal in Frauenkleidung auf der Bühne, wie sie 2019 ProSieben verraten hat: "Ich habe 2015 mit Drag angefangen. Ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich für eine Dragqueen Background tanzen würde. Und diese Dragqueen hat mal zum Spaß gesagt, dass sie mich zur Beyoncé machen wird."

Seitdem tritt sie auf Veranstaltungen als Yoncé Banks auf und nahm 2019 an der Castingshow "Queen of Drags" teil. Von Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz wurde die Künstlerin sogar zur Siegerin gekrönt und ist damit die erste Gewinnerin einer Drag-Show im deutschen TV.

Musik von Yoncé Banks: Sie klingt wie Beyoncé

Im Fernsehen war sie danach zwar selten zu sehen, aber in den sozialen Medien hat sich Yoncé Banks eine Karriere als Influencerin und Musikerin aufgebaut. 2020 kam ihre erste Single "Extasy" raus, Anfang 2021 erschien der Song "Soldier". Nicht nur optisch, auch musikalisch scheint die Dragqueen ihrem Idol Beyoncé nachzueifern.

Yoncé Banks privat: Wie lautet der echte Name der Dragqueen?

Yoncé Banks hat sich bei ihrem Künstlernamen für einen Mix aus zwei sehr prominenten Frauen entschieden: Sängerin Beyoncé und Model Tyra Banks. In Wirklichkeit heißt die Dragqueen natürlich nicht so. Dahinter verbirgt sich der gelernte Friseur Savvas.

Yoncé Banks verliert Job als Friseur

Auch nach ihrem Sieg bei "Queen of Drags" hat Yoncé Banks, beziehungsweise Savvas, weiterhin als Friseur in Paderborn gearbeitet. Doch im Februar 2021 verlor er diesen Job. "Unser Chef hat sich im Januar entschieden, uns alle zum 15. Februar 2021 (vorerst) aus unternehmensinternen Gründen zu entlassen. Wie uns nun zugetragen wurde, hat er sich bei den anderen Mitarbeitern gemeldet und diese wieder zum 1. März 2021 eingestellt", zitierte " " aus Yoncés Instagram-Story. Darüber sei sie sehr enttäuscht gewesen.