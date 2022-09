Iris Berben bleibt der SPD treu: "In guten wie in schlechten Zeiten"

Top-Schauspielerin Iris Berben wäre zu kompromisslos für die Politik. Die 72-Jährige wäre nach ihrer eigenen Einschätzung keine gute Politikerin geworden. Zur SPD steht Berben weiterhin.

"In der Politik ist so viel Kompromiss, was ja auch richtig ist. Ich bin aber von meiner Natur her kompromisslos", sagte sie "Bunte". Weiter meint sie: "Ich würde nach der ersten Debatte gleich rausfliegen, weil ich meine Klappe nicht halten kann."

Iris Berben ist Wählerin der SPD

Als Wählerin bleibe sie der SPD treu: "In guten wie in schlechten Zeiten. Das sage ich, nachdem ich es in einer Ehe nicht sagen kann." Eine Hochzeit mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Heiko Kiesow sei nämlich weiter nicht geplant.

Beziehung mit Heiko Kiesow: Iris Berben erklärt Grund für wilde Ehe

"Heirat war in meinem ganzen Leben kein Thema für mich. Ich habe eine tolle Familie, sehr klein, sehr fein», so die Schauspielerin. "Für mich ist das Thema Ehe auch zu konservativ besetzt. Da gibt es so viele bürgerliche Klischees, die ich nicht ausblenden kann." Mit dem Stuntman Kiesow ist Berben seit 2007 zusammen.