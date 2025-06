Invictus Games: Prinz Harry soll Charles und William einladen wollen

Prinz Harry soll einen Versöhnungsversuch mit seiner Familie planen: Er will König Charles, Prinz William und die anderen Royals wohl zu seinen Invictus Games 2027 einladen. Doch das Finale kollidiert ausgerechnet mit Königin Camillas 80. Geburtstag.

Nach Jahren des Schweigens und der Entfremdung soll Prinz Harry (40) einen Schritt auf seine Familie zumachen wollen. Wie unter Berufung auf Insider berichtet, will der Herzog von Sussex die gesamte königliche Familie zu seinen Invictus Games 2027 einladen.

Die Einladungen sollen gemäß der Informanten der Sonntagszeitung noch in diesem Monat verschickt werden, zunächst per E-Mail an die Privatsekretäre im Palast, gefolgt von einer formellen Einladung. Das Timing ist dabei kein Zufall: Sein Vater König Charles III. (76) plant seine Termine bis zu drei Jahre im Voraus und Harry soll der Familie die bestmögliche Chance geben wollen, den Spielen in Birmingham beizuwohnen.

Invictus Games als "Friedensangebot"

"Harry hat zugestimmt, dass Invictus eine Einladung an seine Familie aussprechen soll", verriet eine Quelle der Zeitung. Die Organisation hoffe, "dass die königliche Familie kommen wird, um die verwundeten Veteranen zu unterstützen. Harry hofft, dass sein Vater ihre Differenzen beiseitelegt und die Invictus Games besucht."

Die von ihm 2014 ins Leben gerufenen Invictus Games sind Prinz Harrys Herzensprojekt. Bei der Sportveranstaltung treten hunderte verwundete Veteranen aus über 20 Nationen an. "Die Royals haben Invictus immer sehr unterstützt und sind stolz auf das, was Harry in diesem Bereich erreicht hat. Dies ist ein Friedensangebot von ihm, das erwidert werden könnte", so der Insider.

Spiele parallel zu Königin Camillas Geburtstag

Prinz Harrys Beziehung zu seiner Familie ist seit dem "Megxit" im Jahr 2020 zerrüttet. Damals legte die Nummer fünf der britischen Thronfolge gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43) die royalen Pflichten nieder und zog in die USA, wo sie bis heute zusammen mit ihren zwei Kindern leben. Einen der Tiefpunkte erreichte der Konflikt mit einem Oprah-Interview im März 2021, in dem Meghan schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhob. In seiner Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie "Reserve" enthüllte Harry in der Folge weitere Familiengeheimnisse.

Die Invictus Games 2027 wären Stand jetzt das erste Mal seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September 2022, dass Harry sich gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder Prinz William (43) zeigen würde. Bei der Krönung von Charles im darauffolgenden Jahr war er nur kurz anwesend. Doch das Timing könnte zum Problem werden: Die Spiele sind für den 12. bis 17. Juli 2027 angesetzt - das große Finale fällt damit exakt auf Königin Camillas 80. Geburtstag. Für diesen Tag dürften bereits Feierlichkeiten geplant sein.

Prinz Harry ist bereit für Versöhnung

Royal-Expertin Ingrid Seward sieht aber durchaus Chancen, dass König Charles dennoch an dem Event teilnehmen könnte: "Der König könnte kommen, um seine Unterstützung für die Streitkräfte zu zeigen und Harry zu seinem bedeutendsten Lebenserfolg zu gratulieren." Allerdings warnt sie auch: "Der einzige Grund, warum der König zögert, mit seinem Sohn in Verbindung gebracht zu werden, ist, dass er ihm nicht mehr vertraut, ihre privaten Gespräche nicht zu wiederholen."

Harry selbst hatte im vergangenen Monat seine Bereitschaft zur Versöhnung signalisiert: "Es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Das Leben ist kostbar." Er fügte hinzu: "Vergebung ist zu 100 Prozent möglich, denn ich möchte meinen Vater und meinen Bruder zurück."