Instrument spielt in "Boléro" 169-mal das Gleiche: Korrekte Antwort ist Jauch viel Geld wert

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" von einer Kandidatin wissen, welches Instrument im Stück "Boléro" 169-mal das Gleiche spielt. Zur Auswahl stehen Kontrabass, kleine Trommel, Harfe und Trompete. Jauchs Kandidatin kommt ohne Hilfe nicht weiter. Hätten Sie die Antwort gewusst?

Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch kam schon so mancher "Wer wird Millionär?"-Kandidat ins Schwitzen.

Am 13. April hat Günther Jauch für seine "Wer wird Millionär?"-Teilnehmer wieder knifflige Fragen in petto. Eine Kandidatin muss ihr Musikwissen unter Beweis stellen. Kennt sie sich mit Instrumenten und Orchestern aus? Die richtige Antwort ist 16.000 Euro wert.

Welches Instrument spielt in "Boléro" 169-mal das Gleiche?

Kandidatin Viktoria Dorantes Gomez hofft bei " " auf viel Geld. Die Studentin darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Bei der 16.000-Euro-Frage will der RTL-Quizmaster von ihr wissen:

Für den Musiker an welchem Instrument bietet Ravels "Boléro" wenig Abwechslung, da er 169-mal das Gleiche spielen muss?

A: Kontrabass

B: Kleine Trommel

C: Harfe

D: Trompete

Musikfrage bei WWM: Kontrabass, kleine Trommel, Harfe oder Trompete?

Viktoria Dorantes Gomez verrät im Gespräch mit Günther Jauch: "Ich hätte jetzt spontan Trompete gesagt." Die Studentin entscheidet sich, ihren Telefonjoker zu nutzen. Am Hörer meint ihr musikbegeisterter Vater, dass es sich bei B: Kleine Trommel um die richtige Antwort handelt. Seine Tochter lässt diese Option einloggen.

"Wer wird Millionär?": Kleine Trommel als richtige Antwort

Tatsächlich liegt Viktoria Dorantes Gomez mit der Antwort richtig. Demnach muss der Spieler der kleinen Trommel im Orchesterstück "Boléro" 169-mal das Gleiche spielen. Der Musiker wiederholt durchgehend exakt denselben Rhythmus, welcher fast ohne Pause von Anfang bis Ende in "Boléro" läuft. Dadurch gilt die kleine Trommel als "Motor" des gesamten Stücks.

Der französische Komponist Maurice Ravel. © imago/opale.photo

"Boléro" von Maurice Ravel: Paradebeispiel für raffinierte Orchestrierung

Komponiert wurde der "Boléro" 1928 vom französischen Komponisten Maurice Ravel. Das Stück gilt als Paradebeispiel für raffinierte Orchestrierung, immer neue Instrumente übernehmen nacheinander die gleiche musikalische Linie. Flöte, Klarinette, Fagott oder auch Trompete sorgen für klangliche Abwechslung, obwohl die Melodie immer gleich bleibt. Der "Boléro" zählt heute zu den berühmtesten Orchesterstücken der Welt.