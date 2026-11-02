Instrument mit Membranofonen und Idiofonen: Richtige Antwort bringt 16.000 Euro bei WWM

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, welches Instrument aus einer Kombination aus sogenannten Membranofonen und Idiofonen besteht: ein Klavier, eine E-Gitarre, ein Schlagzeug oder eine Trompete? Hätten Sie die korrekte Antwort gewusst?

In der " "-Ausgabe vom 2. November fühlt Günther Jauch wie gewohnt seinen Kandidaten auf den Zahn. Wer kann mit Wissen glänzen? Für Kandidatin Jennifer Holzendorf hat der RTL-Quizmaster eine knifflige Musikfrage in petto. Bei korrekter Antwort winken 16.000 Euro.

"Wer wird Millionär?": Instrument, das aus Membranofonen und Idiofonen besteht

Jennifer Holzendorf darf auf dem Ratestuhl im RTL-Studio Platz nehmen. Sie kommt aus Oranienburg in Brandenburg, ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Jauchs Kandidatin ist Clinical Specialist im klinischen Außendienst. Erfahrungen in diesem Berufsfeld sind Holzendorf bei der 16.000-Euro-Frage jedoch keine Hilfe.

Günther Jauch will wissen: Was besteht aus einer Kombination aus Membranofonen und Idiofonen?

A: Klavier

B: E-Gitarre

C: Schlagzeug

D: Trompete

Musikfrage bei Günther Jauch: WWM-Kandidatin braucht letzten Joker

"Eine Trompete ist ein Blechblasinstrument. Da ist mir nicht bekannt, dass da irgendeine Membran drin ist", stellt Holzendorf schnell fest. Dennoch muss sie zugeben, die Antwort auf die "Wer wird Millionär?"-Frage nicht zu kennen. Die Brandenburgerin entscheidet sich dafür, ihren letzten verbliebenen Joker einzusetzen. Ein Wissenschaftler, der in seiner Freizeit musiziert, soll ihr als Telefonjoker mit der korrekten Antwort aushelfen. "Ich weiß nicht, was ein Idiofon ist", erklingt es auf der anderen Seite der Leitung. Doch Holzendorfs Joker meint anschließend: "Klavier kann eigentlich nicht sein, würde ich ausschließen. Ich tippe auf die E-Gitarre."

Auflösung bei "Wer wird Millionär?": Schlagzeug ist die korrekte Antwort

Nach kurzer Überlegung trifft Günther Jauchs Kandidatin die Wahl, sich für keine Lösung zu entscheiden. Eine Antwort einloggen zu lassen, wäre ihr nach dem Gespräch mit ihrem Telefonjoker zu riskant. Jennifer Holzendorf gibt sich schließlich mit den bereits erspielten 8.000 Euro zufrieden und freut sich über den Gewinn. Jauch löst anschließend auf: Tatsächlich wäre C: Schlagzeug die richtige Lösung gewesen. Ein Schlagzeug besteht aus einer Kombination aus Membranofonen und Idiofonen.

Membranen bei Schlagzeugen: So kann man sich die WWM-Antwort herleiten

Der "Wer wird Millionär?"-Moderator erklärt zudem, die Antwort sei aufgrund des Wortteils "Membran" in "Membranofonen" herleitbar gewesen. Eine Membran ist eine dünne, gespannte Haut, Folie oder Platte, die durch Schwingungen Ton erzeugt. Ein Schlagzeug enthält eine solche gespannte Fläche, die bei dem Instrument als Schlagzeugfell bezeichnet wird. Als Membranofone gelten Musikinstrumente, bei denen eine Membran vorkommt. Idiofone hingegen sind sogenannte Selbstklinger, "bei denen der Klangkörper selbst das Instrument ist", so Günther Jauch.