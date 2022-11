"Inkompetent": Zuschauer pöbeln gegen "Promi Big Brother"-Moderator Jan Stecker

Hoppla, da ist bei "Promi Big Brother" etwas schiefgelaufen. Moderator Jan Stecker verkündet aus Versehen die falsche Lösung bei einem Quiz-Spiel der Kandidaten. Auf Twitter machen sich einige Zuschauer deshalb über ihn lustig.

Auch 2022 begeistert "Promi Big Brother" wieder Zuschauer des gepflegten Trash-TVs. Vor allem Kandidat Jeremy Fragrance polarisiert mit seinem extrovertierten Auftreten. Doch am Dienstagabend hat es Moderator Jan Stecker geschafft, den Unmut der Zuschauer auf sich zu ziehen. Was ist passiert?

Eigentlich führen Jochen Schropp und Marlene Lufen wie gewohnt durch die Sendungen. Allerdings präsentiert Moderator und Sport-Kommentator Jan Stecker die Spiele, welche die Promis absolvieren müssen. In der fünften Folge unterlief ihm jedoch ein böser Fehler, denn er verkündete das falsche Ergebnis.

Patzer bei "Promi Big Brother": Moderator verkündet falsche Lösung

Jeremy Fragrance und Walentina Doronina traten in einem Quiz gegeneinander an, der Gewinner durfte anschließend in den Luxus-Bereich von "Promi Big Brother" ziehen. Bei der entscheidenden Frage für Teilnehmerin Walentina leistete sich Jan Stecker einen Patzer. Die Influencerin sollte sich entscheiden, ob ein Handball oder Backstein die größere Gesamtfläche habe. Nach längerem Überlegen entschied sie sich für den Backstein. Der Moderator löste auf und sagte: "Der Profi-Handball hat eine Gesamtfläche von 1.017,88 Quadratzentimeter und der Backstein 1.056,1 Quadratzentimeter. Das heißt, du hast die Frage richtig beantwortet."

Doch die Auflösung war falsch, wie sich nur wenige Sekunden später herausstellte. Während sich Walentina Doronina noch freute, in einer Stichfrage gegen Jeremy Fragrance anzutreten, gab es offenbar eine Nachricht aus der Regie. "Der Ball hat die größere Fläche, wurde mir gerade gesagt", erklärte Jan Stecker der enttäuschten Promi-Dame. Damit durfte ihr Konkurrent in das Loft einziehen, während sie selbst den Weg in die Werkstatt antreten musste.

Twitter-Spot für "Promi Big Brother"-Moderator: "Wollte gerade bescheißen"

Die Zuschauer zeigten sich von dem Patzer wenig begeistert und straften den Moderator auf Twitter mit Spott und Häme. "Bei dem unprofessionellen Schiedsrichter hätte es Jochen Schropp auch direkt selber machen können", lautete das Fazit eines Fans. Auch weitere Twitter-User machten sich über Jan Stecker lustig.

In mehreren Tweets wurde der Sport-Kommentator als "peinlich" und "inkompetent" bezeichnet. Ob er eine falsche Lösung auf seinen Moderationskarten oder sich verlesen hatte, wurde nicht aufgelöst. Doch nach dieser Pöbel-Attacke durch die Zuschauer wird ihm solch ein Fehler sicherlich nicht noch einmal passieren. Wenn es um ihre Lieblingsshow geht, können Fans auch mal sehr grantig werden.