Ingrid van Bergen ist tot: So turbulent war ihr Leben

Ex-Dschungelkönigin und Schauspielerin Ingrid van Bergen. Sie wurde 94 Jahre alt. Ihr Leben war aufregend: sie war ein gefeierter Star der Fünfziger und Sechziger, saß aber im Gefängnis. 1977 schoss sie am Starnberger See auf ihren Lebensgefährten...

Ingrid van Bergen ist tot. Ihre beste Freundin, mit der sie in Niedersachen in einem gemeinsamen Haus lebte, fand sie tot auf. Bereits vor langer Zeit verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Ingrid van Bergen. Mitbewohnerin Linda Schnitzler sagt zu "Bild": "Ich habe Ingrid heute Morgen tot in ihrem Bett gefunden. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schönen Gesichtsausdruck. Ich sitze jetzt bei ihr und rede mit ihr, aber ihr Seelchen ist schon zum Fenster rausgeflogen. Ich kann es noch gar nicht fassen, es ist alles so schnell gegangen."

Großes Kino in den Fünfzigern und Sechzigern

Geboren am 15. Juni 1931 in Danzig, wurde Ingrid van Bergen in den 1950er und 1960er Jahren zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie spielte in rund 200 Film- und Fernsehproduktionen — oft an der Seite von internationalen Stars wie Kirk Douglas, Robert Mitchum oder William Holden. Besonders bekannt wurde sie durch ihre rauchige Stimme und ihre Rollen als starke, oft verruchte Frauen — Bardamen, Femme Fatales oder untreue Ehefrauen.

Ihre große Filmkarriere läutete eine Zeit ein, in der Ingrid van Bergen das klassische Nachkriegs-Kino mitprägte — charmant, unkonventionell und ein wenig gefährlich.

Skandal, Gefängnis und Comeback ins Rampenlicht

Doch das glamouröse Leben nahm eine dramatische Wendung: In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1977 erschoss sie ihren damaligen Lebensgefährten, den Finanzmakler Klaus Knaths in der Villa am Starnberger See. Der Fall löste einen der spektakulärsten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Van Bergen wurde wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt — kam jedoch nach etwa fünf Jahren wegen guter Führung frei.

Ihr Geständnis bei einer späteren Teilnahme am "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machte aus dem Skandal erst recht Boulevard-Stoff — sie sprach öffentlich über die Nacht, die ihr Leben veränderte. Da kam beim Publikum an. Mit 77 Jahren gewann sie 2009 die Dschungelcamp-Staffel. Damit wurde sie bis heute als die älteste Dschungelkönigin der Show-Historie gefeiert.

Doch das Alter hinterließ seine Spuren: In den letzten Jahren lebte van Bergen zurückgezogen auf einem ehemaligen Bauernhof in der Lüneburger Heide. Nach einem Oberschenkelhalsbruch und mehreren gesundheitlichen Rückschlägen war sie auf einen Rollstuhl und die Hilfe einer alten Freundin angewiesen — einer Frau, die sie bereits in Haft kennenlernte.

Kurz vor ihrem Tod verlor sie ihr Augenlicht vollständig. Finanziell war sie auf eine kleine Rente angewiesen — ein trauriger Kontrast zu früherem Ruhm und Glanz.

Ingrid van Bergen war Glamour, Dramatik und Skandal — alles in einer Person. Sie lebte das Künstlerdasein mit Haut und Haar, holte sich Ruhm, Erfolg und Aufmerksamkeit. Doch sie musste auch bitter bezahlen: Mit Schuld, Haft und öffentlicher Verurteilung.