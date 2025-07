Ina Müller wird bald 60: So wird die Moderatorin im TV gefeiert

Zum 60. Geburtstag von Ina Müller erhalten auch ihre Fans Geschenke: Die norddeutsche Entertainerin wird im Fernsehen gleich mehrfach präsent sein. Neben neuen Ausgaben von "Inas Nacht" sind eine Doku über ihren Karriereweg sowie ihre besten Talk-Momente geplant.

Moderatorin und Sängerin Ina Müller wird am 25. Juli 60 Jahre alt.

Am 25. Juli 2025 wird Ina Müller 60 Jahre alt. Das wird auch im Fernsehen gefeiert. Wie der NDR mitteilt, laufen rund um den Geburtstag mehrere Sendungen mit der beliebten Moderatorin und Sängerin.

Zwölf neue Ausgaben von "Inas Nacht"

Zum einen kehrt nach einer neunmonatigen Pause ihr Kultformat "Inas Nacht" mit zwölf neuen Folgen zurück. Ab Donnerstag, 24. Juli, begrüßt Ina Müller in ihrer Late-Night-Show aus Hamburg wieder prominente Gäste zum Talk und gemeinsamem Musizieren. Die Sendung wird immer donnerstags ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist anschließend auch in der ARD-Mediathek zu sehen.

Zum Auftakt am 24. Juli erwartet Ina Müller Fußballprofi und Kommentator Christoph Kramer, Bestsellerautor und Schauspieler Joachim Meyerhoff, den schwedischen Singer-Songwriter Chris Kläfford und die Band Blond. Für die weiteren Folgen sind folgende Gäste angekündigt: Peer Steinbrück, Oliver Kahn, Andrea Sawatzki, Karoline Herfurth, Lars Eidinger, Jessy Wellmer, Jörg Hartmann, Stefanie Stahl, Jürgen von der Lippe, Andrea Petković, Dirk Steffens, die Ehrlich Brothers, Marleen Lohse und Max Giesinger.

Ein Doku-Porträt und "NDR Talk Momente"

Direkt an Müllers 60. Geburtstag zeigt das Erste "Ina Müller - laut und leise. Ein Portrait." Der Film von Susanne Gliffe zeigt ab 22:20 Uhr den Weg der Norddeutschen vom elterlichen Bauernhof über die Arbeit in einer Sylter Apotheke auf die Konzertbühnen und ins Fernsehen. Zu Wort kommen neben der Moderatorin selbst auch Wegbegleiter wie Johannes Oerding, Iris Berben, Campino, Guido Maria Kretschmer, Micky Beisenherz, Gisa Flake, Alli Neumann, Bettina Tietjen und Jürgen von der Lippe. Die Doku ist nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Und es gibt noch weiteren TV-Stoff mit Ina Müller: Das NDR-Fernsehen zeigt im Anschluss an die "NDR Talk Show" am 25. Juli ab Mitternacht "NDR Talk Momente mit Ina Müller".