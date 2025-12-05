In Zarrella-Show: Eros Ramazzotti sorgt mit Statement zu Thomas Gottschalk für Gänsehaut

Weltstar Eros Ramazzotti (62) war zu Gast in der Weihnachtsshow von Giovanni Zarrella (47) und sendete bewegende Genesungswünsche an den an Krebs erkrankten Thomas Gottschalk (75).

Mit seiner großen Weihnachtsshow trat Moderator und Sänger Giovanni Zarrella am 4. Dezember erstmalig in die Fußstapfen von Carmen Nebel. Die 69-Jährige hatte im Jahr 2024 zum letzten Mal "Die schönsten Weihnachts-Hits" im ZDF präsentiert und Geld für den guten Zweck gesammelt. Auch bei Zarrella wurde bei "Die große Weihnachtsshow" wieder fleißig zum Spendentelefon gegriffen – begleitet von viel Musik und prominenten Gästen. Einer davon: Weltstar Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti sendet in "Giovanni Zarrella Show" bewegende Grüße an Thomas Gottschalk

Nach einem Medley nahm sich der italienische Sänger noch kurz Zeit, um mit Zarrella zu plaudern. Der wollte von seinem Idol wissen, wann er das letzte Mal zu Gast in einer deutschen Fernsehsendung war. Tatsächlich liegt der letzte Auftritt des Sängers hierzulande schon eine Weile zurück. Es müsse bei "Wetten, dass…?" gewesen sein, meint Zarrella. Dort war Ramazzotti regelmäßig zu Gast.

Ramazzotti kam auch auf die Krebserkrankung von Thomas Gottschalk zu sprechen. In der Live-Show nutzte er die Gelegenheit, um ihm eine liebevolle Botschaft zu schicken: "Ich wollte ihm noch alles Gute wünschen und ihn umarmen." Er sei wirklich ein "sehr netter Mensch", betonte Ramazzotti weiter. "Ganz Offenburg umarmt Thomas und wünscht ihm alles Gute", ergänzte Zarrella. An die Zuschauer wendete sich Ramazzotti ebenfalls mit einer Herzensbotschaft: "Ich bin jetzt auch zu Weihnachten hier, deshalb wünsche ich allen frohe Weihnachten und ein glückliches, friedliches Jahr!"

Zuschauerin kritisiert Outfit von Giovanni Zarrella

Für einen kuriosen Moment in der Live-Show sorgte ausgerechnet eine Anruferin. Am Spendentelefon saß unter anderem Schlagerstar Andreas Gabalier. Als Zarrella den Sänger neugierig fragte, welcher Anruf zuletzt reinkam, musste Gabalier laut lachen: "Die Erika hat gerade gesagt: 'Giovanni, du hast die Krawatte vergessen.'" – "Das stimmt", entgegnete Zarrella perplex, bevor er schmunzelnd seinen nächsten Gast ankündigte.

Beatrice Egli freut sich auf Weihnachten: "Ich darf unter vielen Christbäumen liegen"

Schlagersängerin Beatrice Egli verriet außerdem, was sie an Weihnachten besonders schätzt: "Gemeinsame Zeit." Für die Sängerin selbst steht nächstes Jahr Großes an. "Nächstes Jahr ab 20. September starte ich in Frankfurt meine Tour", erzählte Egli. Gerade die Weihnachtszeit erinnere sie daran, was wirklich zählt: "Das zu spüren: Ich darf unter vielen Christbäumen liegen. In Hamburg, Berlin – überall, wo die Menschen sich gegenseitig Zeit schenken. Man wird sich wieder bewusst, was wirklich wichtig ist."

Anonyme Spenderin sorgt für große Überraschung in der "Giovanni Zarrella Show"

Für eine große Überraschung am Abend sorgte die Spende einer Anruferin, die anonym bleiben wollte: Sie spendete unglaubliche 500.000 Euro. Insgesamt kamen an diesem Abend 2.469.419 Euro für den guten Zweck zusammen. Dazu legte Johannes Zurnieden, Geschäftsführer von Phoenix Reisen, stolze 1.200.000 oben drauf.