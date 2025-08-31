In Venedig: Prinzessin Dianas Nichten setzen auf Transparenz

Prinzessin Dianas Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer haben in Venedig in aufeinander abgestimmten Looks bezaubert. Die Zwillingsschwestern wählten ein helles Rosa und zartes Türkis.

Prinzessin Dianas (1961-1997) Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (33) haben in romantischen Looks auf dem roten Teppich in Venedig für Aufsehen gesorgt. Bei der "After the Hunt"-Premiere stimmten die Zwillinge ihre Outfits einmal mehr aufeinander ab. Amelia Spencer wählte ein zartrosa Kleid mit transparentem Cape, unter dem ein BH durchblitzte. Dazu trug sie einen auffälligen Halsreif in Silber und dezente Ohrstecker. Ihre Haare band sie in einem Zopf zurück.

Eliza Spencer posierte an ihrer Seite in einem ähnlichen Look in einem hellen Türkis. Eine silberne Halskette und Hängeohrringe machten die Kombination komplett. Ihre blonden Haare stylte sie zu einer Hochsteckfrisur. Wie ihre Schwester legte sie ein dezentes Make-up auf.

So erinnern sie sich an Diana

Immer wieder begeistern die Töchter von Dianas Bruder Charles Spencer (61), 9. Earl Spencer, mit matchenden Looks. Besonders denkwürdig: Ihr Auftritt bei der Londoner Serpentine Summer Party im Juni. In knallroten Abendkleidern besuchten sie das Event, bei dem Prinzessin Diana 1994 mit ihrem "Revenge Dress" ein Statement gesetzt hatte.

Der heutige Sonntag steht für sie dagegen im Zeichen der Trauer: Am 31. August 1997 starb Diana nach einem Autounfall in Paris. Damals waren ihre Nichten erst fünf Jahre alt. Dennoch haben sie gute Erinnerungen an ihre Tante. Die Schwestern könnten sich daran erinnern, "dass sie eine sehr sanfte, liebenswürdige und herzliche Person in unserem Leben war", sagte Eliza Spencer . Als sie von Dianas Tod erfuhr, habe sie ihren Vater gefragt: "Aber nicht im echten Leben, Papa? Denn wir dachten, das könne nicht wahr sein."