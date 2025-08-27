In Venedig: Heidi Klum und Tochter Leni glänzen in Korsettkleidern

Glamouröses Mode-Duo: Heidi und Leni Klum zeigen sich bei den Filmfestspielen von Venedig im Partnerlook. Beide wählten für eine Premiere ein elegantes Korsettkleid.

Heidi (52) und Leni Klum (21) haben einen eleganten Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig hingelegt. Das Mutter-Tochter-Gespann zeigte sich bei der "La Grazia"-Premiere in aufeinander abgestimmten Korsettkleidern. Heidi Klum strahlte in einer zartrosa Satinrobe mit seitlichem Beinschlitz. Der drapierte Stoff legte etwas Haut an der Hüfte des Models frei, das enge Korsett betonte ihre Figur und ihr Dekolleté. Zu dem Dress wählte sie eine matchende Tasche und einen funkelnden Choker.

An ihrer Seite präsentierte sich Tochter Leni in einem schwarzen Drop-Waist-Dress mit Korsett. Den glamourösen Look rundete eine Smaragd-Halskette ab. Ihre Haare trug sie in sanften Wellen - genau wie ihre Mutter. Diese zeigte sich bereits auf dem Weg zum roten Teppich sichtlich gut gelaunt. "This is how we do it", trällert sie in dem sie halb liegend in einem venezianischen Wassertaxi posiert.

Mit einem Wow-Auftritt bei der "La Grazia"-Premiere machte auch Cate Blanchett (56) auf sich aufmerksam. Der Schauspielstar erschien in schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt, den große Steine zierten. Auch die betonte Hüfte fiel sofort ins Auge. Ihre Haare waren leicht gewellt, ihr Make-up fiel natürlich aus.

Heidi Klum in stylischem Look in Rot

Heidi Klum war bereits am Dienstag in Venedig angekommen. Auf ersten Fotos war sie in einem komplett roten Look zu sehen. Zu einem langärmeligen Hemd kombinierte sie eine weite Hose und eine blau-rot-grüne Jacke. Goldene Sandalen, Goldschmuck und eine Pilotenbrille machten das Outfit komplett.

Auch Stars wie George (64) und Amal Clooney (47) zeigten sich bereits in Venedig. Amal Clooney sorgte am Dienstag mit einem buttergelben Neckholderkleid mit Gürteldetail für Aufsehen. Ehemann George Clooney erschien in einem schwarzen Polohemd und einer beigen Hose.