"In petto" wortwörtlich übersetzt: Auflösung beschert WWM-Kandidat hohen Gewinn

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch wissen, was die Redewendung "in petto" wörtlich bedeutet. Heißt es übersetzt in der Brust, im Auge, in der Tasche oder im Sack? Bei korrekter Antwort winken 32.000 Euro. Was ist die richtige Lösung?

Am 2. November dürfen sich die RTL-Zuschauer auf eine neue " "-Folge freuen. Günther Jauch testet wieder das Wissen seiner Kandidaten und hat dafür knifflige Fragen parat. Ein Studiogast soll beweisen, ob er sich mit Redewendungen auskennt. Hätten Sie die Lösung der 32.000-Euro-Frage gewusst?

"Wer wird Millionär?": Wörtliche Bedeutung von "in petto" gesucht

Frank Hoppe darf sein Glück auf dem wohl bekanntesten Ratestuhl im deutschen Fernsehen versuchen. Er ist 68 Jahre alt, Vater eines Kindes und genießt sein Leben im Ruhestand. Der Berliner ist studierter Germanist. Ob er sich vor Günther Jauch behaupten kann? Der RTL-Quizmaster will von seinem Kandidaten wissen:

"In petto" hat man etwas wörtlich genommen ...

A: in der Brust

B: im Auge

C: in der Tasche

D: im Sack

Frage zu Redewendungen bei Günther Jauch: WWM-Kandidat braucht Joker

"Tja, das müsste man jetzt lateinisch herleiten können", meint Frank Hoppe. Der Kandidat selbst weiß die Antwort auf die Frage nicht. Bei der Überlegung, welcher Joker nun am sinnvollsten wäre, gibt ihm Günther Jauch einen Tipp. Er schlägt seinem Kandidaten den Telefonjoker vor – ein Rat, den Hoppe gern annimmt. Der Rentner hofft, dass eine frühere Schulkameradin und heutige Medizinerin mit der korrekten Antwort aushelfen kann. Jedoch weiß auch sie die Lösung "nicht genau". Hoppes Joker gibt eine Schätzung ab und denkt, dass D: im Sack "eventuell" stimmen könnte.

"Wer wird Millionär?"-Auflösung: "In petto" bedeutet "in der Brust"

Jauchs Studiogast schiebt den 50:50-Joker hinterher. D: im Sack bleibt dabei als Antwortmöglichkeit nicht mehr übrig. Frank Hoppe muss sich zwischen A: in der Brust und B: im Auge entscheiden. Er tendiert stark zu Option A. Diese lässt er schlussendlich auch einloggen. Die Entscheidung stellt sich als die richtige heraus. Denn tatsächlich ist A die korrekte Antwort: "In petto" heißt wortwörtlich übersetzt "in der Brust". Frank Hoppe schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.

Woher stammt der Ausdruck "in petto"?

Die im Deutschen geläufige Redewendung stammt aus dem Italienischen. Das italienische Wort "petto" bezeichnet die Brust. Im übertragenen Sinn steht der Ausdruck dafür, etwas im Sinn zu haben oder für einen späteren Zeitpunkt bereitzuhalten. Im Deutschen wird die Redewendung häufig verwendet, wenn jemand einen Plan, eine Idee oder eine Überraschung vorbereitet hat, die er noch nicht verraten möchte.