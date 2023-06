In Lagerfelds Villa: Guido Maria Kretschmer erzählt von Grapsch-Attacke

Designer Guido Maria Kretschmer spricht im Talk-Format von Verona Pooth über einen eigenen Metoo-Moment. Eine ältere Dame habe sich übergriffig verhalten, so der Kretschmer in der alten Villa von Karl Lagerfeld.

"Peep!" war früher, die aktuelle Talk-Sendung von Verona Pooth heißt "More than Talking" und läuft auf MagentaTV. In der Folge vom 7. Juni besucht Star-Designer Guido Maria Kretschmer die TV-Ikone in der ehemaligen Villa des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld. Beim Plausch in Hamburg berichtet Guido Maria Kretschmer, dass er einer Grapsch-Attacke wurde.

In der ehemaligen Villa von Karl Lagerfeld empfängt Verona Pooth ihren Show-Kollegen Guido Maria Kretschmer. © MagentaTV

Guido Maria Kretschmer wird gefragt: "Ist die Schwiegertochter billig?"

Verona Pooth fühlt Guido Maria Kretschmer auf den Zahn. Zunächst will die Werbe-Ikone vom "Shopping Queen"-Moderator wissen, ob Frauen ihn ständig nach Bewertungspunkten für ihr Outfit fragen würden. Der 58-Jährige lacht und gibt zu, dass das häufig passiere, beispielsweise im Flugzeug.

Einmal schrieb ihm eine Frau, die wissen wollte, ob "die Schwiegertochter nicht ein bisschen billig aussehen würde". Guido ganz charming: "Ich musste sehr lachen."

Guido Maria Kretschmer auf dem Talk-Sofa von Moderatorin Verona Pooth. © Jasmin Berger für Stephan Pick

Grapsch-Attacke: Frau fasst Guido Maria Kretschmer zwischen die Beine

Doch Guido Maria Kretschmer kann auch ernst werden, als er von einem sexuellen Überfall berichtet. Er wisse, dass er "sehr anfassbar" und körperlich sei, doch als er sein eigenes Magazin "Guido" auf den Markt gebracht hatte, gab es einen unschönen Vorfall, erzählt er jetzt. "Das war metoo. So stelle ich es mir zumindest vor", sagt der Designer zu Verona Pooth.

Bei der Vorstellung seiner eigenen Zeitschrift sollte er durch die Menge gehen: "Es war bumsvoll. (...) Auf einmal steht eine ganz kleine, ältere Dame vor mir, guckt mich an und greift mir auf einmal in die Hosentasche." Sie fasste Guido Maria Kretschmer sogar "zwischen die Beine. Sie guckte mich dabei an. Sie war vielleicht 85".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Zum ersten Mal im Leben" empfand Guido Maria Kretschmer es als "ein bisschen zu viel". Versöhnlich meint er zu Verona Pooth: "Ich glaube, dass ich das in Menschen auslöse, dass es möglich ist, mir nahe zu sein."