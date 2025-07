In Heidi Klums Fußstapfen: Henry Samuel unterschreibt bei Modelagentur

Der älteste Sohn von Heidi Klum und Seal tritt aus dem Schatten seiner berühmten Eltern heraus. Henry Samuel hat einen Vertrag bei Next Management unterschrieben und will sich in Mode und Entertainment einen Namen machen.

Die Gene sind zweifellos vorhanden: Henry Samuel (19), der älteste Sohn von Model Heidi Klum (52) und Musiker Seal (62), macht nun den ersten großen Schritt in eine eigene Karriere. Der junge Mann hat einen Vertrag bei der renommierten Modelagentur Next Management unterschrieben, .

"Ich bin mit Mode und Entertainment aufgewachsen, aber selbst in diese Welt einzusteigen, ist eine völlig neue Erfahrung", erklärt Henry Samuel in einem Statement. "Ich bin Next Management für diese Chance dankbar und freue mich darauf, zu lernen, zu wachsen und meine eigene Stimme in der Branche zu finden."

Runway-Debüt bei der Paris Fashion Week

Seinen ersten großen Auftritt hatte Samuel bereits bei der Paris Fashion Week, wo er für Lena Erziak über den Laufsteg schritt. Dieser Debüt-Auftritt war offenbar der Startschuss für seine professionelle Modelkarriere. Next Management sieht in ihm großes Potenzial und will ihn umfassend fördern.

"Henry bringt eine einzigartige Präsenz und kreative Energie mit, die sich frisch und ganz eigen anfühlt", . "Er betritt die Branche, um seinen eigenen Weg zu gehen, und bei Next sind wir verpflichtet, ihn durch eine 360-Grad-Strategie zu unterstützen, die Mode, Entertainment und kulturelle Relevanz umfasst."

Raus aus dem Schatten der Eltern

Die Herausforderung für Henry Samuel liegt darin, sich von den gewaltigen Schatten seiner weltberühmten Eltern zu lösen. Mutter Heidi Klum gilt als extrem erfolgreiches Model und ist TV-Star. Vater Seal wurde mit seinem Hit "Kiss From a Rose" zur Musiklegende.

Doch der 19-Jährige scheint entschlossen, seinen eigenen Weg zu finden. Im März zierte er bereits , um sich als vielversprechendes Nachwuchstalent zu etablieren.

Professionelle Betreuung gesichert

Neben der Vertretung durch Next Management wird Henry Samuel weiterhin von Jennifer Love gemanagt. Diese doppelte professionelle Betreuung unterstreicht die ernsten Ambitionen des jungen Mannes, sich dauerhaft in der Mode- und Entertainmentbranche zu etablieren.