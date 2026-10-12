In dieser Tragödie sterben fast alle Hauptfiguren: Auflösung bringt WWM-Kandidaten keinen Gewinn

Es gibt eine berühmte Tragödie, die mit dem Tod fast aller Hauptcharaktere endet. Bei "Wer wird Millionär?" wird in der neuen Folge nach dem Namen des bekannten Werks gefragt. Hätten Sie die richtige Lösung gewusst?

Wer bei Günther Jauch (70) auf dem Ratestuhl landet, sollte ein breites Allgemeinwissen mitbringen. In der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" darf Claas Derkowski sein Glück versuchen. Der Schädlingsbekämpfer kennt sich hervorragend mit Ungeziefer aus – doch hat er je Literaturklassiker von Goethe und Shakespeare gelesen?

"Wer wird Millionär?": Kandidat zögert bei gesuchtem Literaturklassiker

Claas Derkowski ist aus Bremerhaven angereist, um bei "Wer wird Millionär?" das große Geld abzukassieren. 16.000 Euro hat er bereits erkämpft, als ihn Günther Jauch mit einer kniffligen Frage aus dem Bereich der Literatur konfrontiert. Für 32.000 Euro möchte der Quizmaster wissen:

In der Schlussszene welcher Tragödie sterben fast alle Hauptfiguren: der Titelheld, das Königspaar und ein gewisser Laertes?

A: Faust

B: Hamlet

C: König Ödipus

D: Kabale und Liebe

Der Kandidat gibt zu, nicht mal eine Tendenz zu haben. Also entscheidet er sich für den Telefonjoker, doch auch dieser kann die Frage nicht zuverlässig beantworten. Freiwillig streicht Claas Derkowski schließlich die Segel und gibt sich mit den bereits erspielten 16.000 Euro zufrieden. Doch welches Werk wäre die richtige Antwort gewesen?

Günther Jauch löst auf: In Hamlet sterben fast alle Hauptfiguren

Wie der Quizmaster erklärt, wäre B: Hamlet die richtige Lösung gewesen. Die Tragödie aus der Feder von William Shakespeare endet mit einem Blutbad im 5. Akt, bei dem die wichtigsten Hauptfiguren ums Leben kommen: Königin Gertrud trinkt unwissentlich aus einem vergifteten Weinbecher, den Claudius für Hamlet vorbereitet hat, und stirbt. Laertes verwundet Hamlet mit einem giftigen Degen – im Kampf werden die Klingen vertauscht und Hamlet verletzt Laertes ebenfalls tödlich. Hamlet sticht Claudius nieder und zwingt ihn zusätzlich, den Rest des Giftweins zu trinken. Hamlet stirbt schließlich an den Folgen der Giftklinge in den Armen seines Freundes Horatio.