Bei "Wer wird Millionär?" wollen die Kandidaten um eine möglichst hohe Gewinnsumme spielen. In der aktuellen Folge dreht sich auch der Inhalt einer Frage um Geld. Wo zahlte man bis 2009 in Kronen? Die AZ weiß es – und verrät hier, nach welchem Land gesucht wird.

Ein kühler Kopf, jede Menge Glück und ein breites Allgemeinwissen: Das sind die Zutaten, um bei "Wer wird Millionär?" erfolgreich zu sein. Quizmaster Günther Jauch (70) hat mit seinen Fragen schon so manchen Studiogast zum Verzweifeln gebracht. In der aktuellen Folge hat er eine Frage zum Thema "Währung" im Gepäck. Ob die Kandidatin ermitteln kann, nach welchem Land gesucht wird?

"Wer wird Millionär?": Frage nach Land mit Kronen-Währung bis 2009

Denise Herzog-Weinert schafft es in der aktuellen Folge auf den Ratestuhl von Günther Jauch. Die Hessin arbeitet als Business Consultant in der IT-Branche und hat zur Unterstützung ihren Bruder mit ins Studio gebracht. Als die Kandidatin bei der 16.000-Euro-Frage ankommt, möchte der Moderator von ihr wissen: Wo zahlte man in Kronen, bevor dort 2009 der Euro eingeführt wurde?

Schweden Dänemark Slowakei Tschechien

Denise Herzog-Weinert bedauert, dass ihr Ehemann nicht an ihrer Stelle sitzt. Sie ist sich nämlich sicher, dass er die richtige Antwort gewusst hätte. Stattdessen muss sie mit der Hilfe ihrer Joker vorliebnehmen und bittet einen Mann im Publikum um Mithilfe. Der Studiogast ist sich zu 100 Prozent sicher, dass C: Slowakei die richtige Lösung ist. Die Kandidatin vertraut und lässt die Antwortmöglichkeit einloggen. Aber stimmt das überhaupt?

Günther Jauch löst auf: Nach diesem Land wurde gesucht

Tatsächlich liegt der Mann aus dem Publikum mit seiner Einschätzung absolut richtig. Während in A: Schweden, B: Dänemark und D: Tschechien bis heute mit Kronen gezahlt wird, hat man in der Slowakei im Jahr 2009 mit dem Euro eine neue Währung eingeführt. Neben den drei verbliebenen Kronen-Ländern wird im Übrigen auch auf den Färöer-Inseln mit Kronen bezahlt. Diese sind eine autonome, zur dänischen Krone gehörige Inselgruppe. Da die Kandidatin mit C: Slowakei die richtige Entscheidung getroffen hat, darf sie im Quizspiel weiterziehen. Ihr Helfer aus dem Publikum freut sich über solide 500 Euro.