In der Karibik: Máxima und Amalia strahlen in floralen Sommerkleidern

Einmal mehr haben Königin Máxima und Kronprinzessin Amalia ihr modisches Händchen bewiesen. Bei ihrer Ankunft in der Karibik strahlten Mutter und Tochter in stylischen Sommerkleidern mit Blumenprints.

Kaum in der Karibik angekommen, schon verzaubern Königin Máxima der Niederlande (51) und Tochter Kronprinzessin Amalia (19) mit ihren stylischen Outfits. Am Wochenende sind die beiden gemeinsam mit König Willem-Alexander (55) in Bonaire gelandet. sorgten die Looks des Mutter-Tochter-Duos für Begeisterung.

Máxima zeigte sich in einem edlen Ensemble aus weißer Anzughose, weißem Top und blauem Blazer. Amalia präsentierte sich bei der Ankunft in einem wadenlangen, romantischen Blumenkleid in Blau- und Grüntönen, über dem sie einen weißen Blazer trug. Beide trugen zudem Sonnenbrillen.

Hingucker in schicken Sommerkleidern

Nur wenig später stand auch schon der erste Termin an: Máxima und Willem-Alexander stellten die Kronprinzessin am Samstag auf der Insel Bonaire vor, die eine "besondere Gemeinde der Niederlande" sei und auf der "mehr als 20.000 Menschen" leben, Dort versprühten die beiden Frauen mit ihren Kleidern Lust auf Sommer und Strand: Amalia wählte für den Anlass ein langes, helles Chiffonkleid mit floralem Print. Máxima warf sich in ein orangefarbenes Midikleid mit schicker Knopfleiste und gelben Blüten. Beide trugen zudem hohe Pumps in gedeckten Farben.

Amalias erste Staatsreise

Für Amalia ist es die erste offizielle Staatsreise. Gemeinsam mit König Willem-Alexander und Königin Máxima wird sie zwei Wochen lang verschiedene Stationen in der Karibik besuchen, angefangen in Bonaire, Aruba und Curaçao über Sint Maarten und Sint Eustasius sowie Saba. Auf der Reise soll die Kronprinzessin dem karibischen Teil des niederländischen Königreichs vorgestellt werden.