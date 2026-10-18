In ARD-Shows ersetzt? Florian Silbereisens neuer Assistent macht seinem Kumpel Angst

Was für ein Star-Auflauf bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom". Helene Fischer überraschte dabei mit musikalischen Neuigkeiten und einer Typveränderung. Außerdem: DJ Ötzi fürchtete sich vor einem Roboter, Blümchen trat ab und Cindy aus Marzahn erhielt eine Wiesn-Einladung.

Zehn Jahre "Schlagerbooom" – und Florian Silbereisen (45) ließ es am Samstagabend funkeln und glitzern. In der Westfalenhalle in Dortmund feierten rund 20.000 Zuschauer gemeinsam mit hochkarätigen Stars wie Roland Kaiser (74), Andrea Berg (60), Helene Fischer (42), Dieter Bohlen (72), Andreas Gabalier (41) und Maite Kelly (46).

Florian Silbereisens neuer Assistent macht DJ Ötzi Angst

Für Aufsehen sorgte zu Beginn der Show Silbereisens neuer "Assistent" – ein kleiner humanoider Roboter. Der ungewöhnliche Helfer überbrachte Maite Kelly einige Fan-Fragen und ließ sich die Gelegenheit für einen frechen Kommentar nicht entgehen: "Maite, ich warte auf dich, ich habe noch 95 Prozent Akku." Daraufhin entgegnete die Sängerin schmunzelnd: "Ich brauche immer 100 Prozent – mittlerweile sind 95 auch sehr gut. Mit dem Alter wird man schlauer." Auch DJ Ötzi (55), bürgerlich Gerhard Friedle, begegnete dem Roboter auf der Bühne – allerdings deutlich skeptischer als seine Kollegin. "Es macht mir schon ein bisschen Angst", gab der Sänger zu.

Florian Silbereisen präsentiert seinen neuen Roboter-Assistenten. DJ Ötzi zeigt sich von dem ungewöhnlichen Bühnenhelfer wenig begeistert. © Screenshot ARD

Silbereisen konterte mit einem Kompliment: "Wenn ich dich so sehe – dich kann kein Roboter dieser Welt ersetzen." Auch Silbereisen selbst bekam Entwarnung, was seine Ersetzbarkeit angeht. Prof. Dr. Wanninger von der Technischen Hochschule Augsburg, der als wissenschaftlicher Berater für den Roboter fungiert, betonte, dass es vor allem auf "Charisma" und "Auftreten" ankomme. "Und das, lieber Florian, kann weder ein Roboter noch ein anderer Mensch ersetzen", betonte er.

Blümchen kämpft bei letztem TV-Auftritt mit den Tränen

Auch an emotionalen Momenten fehlte es beim Jubiläums-"Schlagerbooom" nicht. 90er-Jahre-Star "Blümchen" alias Jasmin Wagner (46) feierte ihren letzten großen TV-Auftritt. "Soll die Blümchen-Zeit heute wirklich zu Ende gehen?", vergewisserte sich Silbereisen vorab bei der Sängerin. Die kämpfte mit den Tränen. "Es ist ein sehr bewegender Tag, muss ich sagen. Die Gefühle sind alle da – die guten und die sehr traurigen.

Jasmin Wagner alias Blümchen kämpfte bei ihrem letzten großen Auftritt als Sängerin mit den Tränen. © Screenshot ARD

Aber es ist eine wohlüberlegte Entscheidung und ich habe zu Hause einfach die süßeste Familie, für die ich mehr Zeit haben möchte", erklärte sie. Im November 2022 wurde Jasmin Wagner zum ersten Mal Mutter. Nun möchte sie sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen. Ganz ausschließen wollte Silbereisen eine Rückkehr allerdings nicht. "Vielleicht sehen wir dich irgendwann wieder – dann unter Jasmin Wagner oder einem ganz anderen Namen", verabschiedete er sie nach ihrem Auftritt.

Maite Kelly und Kerstin Ott feiern TV-Premiere

Musikalisch überraschten auch Maite Kelly und Kerstin Ott (44), die erstmals im TV ihr Duett "Ich weiß, was du brauchst" präsentierten. Doch wie kam es zu der Zusammenarbeit? "Carolina war schuld", verriet Kerstin Ott. Damit meinte sie ihre Frau. Schließlich hätten sich die beiden Sängerinnen getroffen und gemeinsam an dem Song gearbeitet. "Wir haben uns einfach zusammengesetzt, sind in Husum bei Thorsten im Studio zusammengesessen und dann ging es rund", verriet Ott.

Dieter Bohlen singt mit Florian Silbereisen "Midnight Lady"

Das Duett von Dieter Bohlen und Florian Silbereisen dürfte einige Zuschauer überrascht haben. Gemeinsam performten sie den Song "Midnight Lady", der ursprünglich von Chris Norman (75) gesungen wurde und 1986 erschien. Außerdem verriet der Pop-Titan noch ein ungewöhnliches Ritual, das er vor jedem seiner Auftritte pflegt: "Ich übe vor meinen Auftritten überhaupt nicht mehr. Ich singe die Songs nicht mehr, das bringt mich nur durcheinander."

Dieter Bohlen und Florian Silbereisen performen beim Jubiläum des "Schlagerbooom" gemeinsam den Hit "Midnight Lady". © imago/PanoramaPircture

Cindy aus Marzahn und Florian Silbereisen flirten auf der Bühne

Auch mit Komikerin Ilka Bessin (54), besser bekannt als Cindy aus Marzahn, trat Silbereisen zusammen auf. Die beiden sangen den Schlager-Hit "Eviva España", der unter anderem durch Chris Roberts bekannt wurde. "Ich muss sagen, dieses spanische Temperament, das passt zu uns", schwärmte der Moderator nach dem Duett. Und dann wurde überraschend geflirtet. "Hast du es gespürt?", fragte Cindy.

Cindy aus Marzahn und Florian Silbereisen "flirteten" beim "Schlagerbooom" auf der Bühne. © Screenshot ARD

Oktoberfest-Angebot: Wer Florian Silbereisen nach München begleitet

"Ich hab's gespürt mit uns, da könnte was gehen", schmunzelte Silbereisen und schlug direkt einen gemeinsamen ESC-Auftritt vor. Augenzwinkernd ergänzte er: "Ich glaube, manche bekommen jetzt ein bisschen Angst." Zum Schluss versprach Silbereisen noch, bei Cindys Tour vorbeizuschauen. Im Gegenzug solle sie ihn im kommenden Jahr im Dirndl aufs Oktoberfest begleiten. Ihre Antwort? "Natürlich." Sehen wir die beiden also beim Anstich 2027 gemeinsam im Schottenhamel?

Andrea Berg verkündet beim "Schlagerbooom"-Jubiläum große Neuigkeiten

Auch Andrea Berg (60) hatte beim "Schlagerbooom"-Jubiläum einiges zu feiern. "Heute kann ich die Katze endlich aus dem Sack lassen. Unsere neue Show heißt Euphorie und es geht sowas von voll ab – ich kann das kaum erwarten. Also ich flippe aus, echt", verriet die Sängerin voller Vorfreude. Und es gab noch einen weiteren Grund zur Freude: Vor 25 Jahren veröffentlichte Berg ihr Best-of-Album, das sie kürzlich neu bearbeitete.

Andrea Berg kündigte beim "Schlagerbooom" ihre neue Show "Euphorie" an und feierte einen erneuten Nummer-eins-Erfolg ihres Best-of-Albums. © Screenshot ARD

Damit landete sie erneut auf Platz eins der Albumcharts. Gemeinsam mit Florian Silbereisen präsentierte sie anschließend ein Hit-Medley – als musikalisches Warm-up für Bergs kommende Tour. Bevor es losging, warnte Andrea Berg Silbereisen allerdings noch scherzhaft: "Zieh dich warm an!" Live in der Show überrascht wurde außerdem Roland Kaiser (74). Er hatte mit seinen Singles "Gegen die Liebe kommt man nicht an" und "Extreme" Goldstatus erreicht.

Helene Fischer überrascht beim "Schlagerbooom" mit neuer Frisur und neuer Musik

Schlagerstar Helene Fischer (42) überraschte zum Schluss nicht nur mit neuer Frisur – sondern auch mit neuem Album. "Heute Abend lasse ich die Bombe platzen", verriet die Sängerin, die jetzt einen schulterlangen Bob trägt. Fischer kündigte strahlend ihr neues Album "Wir" für den 4. Dezember an. Florian Silbereisen bekam von ihr außerdem ganz persönliche Glückwünsche zum zehnjährigen Jubiläum des "Schlagerboooms".

Helene Fischer überrascht beim "Schlagerbooom" mit neuer Frisur und kündigt ihr neues Album "Wir" an. © imago/Eibner

"Es gibt niemanden, der das so toll macht. Ich liebe das", schwärmte sie von ihm und umarmte ihn herzlich. Auch bei den Fan-Fragen zeigte sich Helene Fischer von ihrer ganz persönlichen Seite. Auf die Frage, wobei sie einfach nicht Nein sagen könne, antwortete die Sängerin kurz und ehrlich: "Bei gutem Essen."