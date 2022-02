Im US-TV: Meghan und Harry als "Gauner" und "Versager" beschimpft

In den USA haben Prinz Harry und Herzogin Meghan weiterhin einen schweren Stand. Nun wurde das Paar in einer vielgesehenen amerikanischen TV-Show verbal angegriffen und beleidigt.

Bei Prinz Harry (37) und seiner Frau Meghan (40) kehrt einfach keine Ruhe ein.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass das junge Ehepaar sich in seiner Villa im kalifornischen Montecito nicht wohlfühlt und darüber nachdenkt, die Immobilie wieder zu verkaufen.

Dann machte es die mediale Runde, dass ein stehendes Gewässer, welches sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes befindet, einen unangenehmen, nach Verwesung riechenden Gestank verbreitet. Und zu guter Letzt wurde das Paar im US-TV heftig beleidigt.

TV-Moderator beschimpft Harry und Meghan als Gauner

Mit ihrem Verhalten und der ein oder anderen Äußerung oder Entscheidung, geraten Harry und Meghan immer wieder ins Fadenkreuz ihrer Kritiker. So auch beim bekannten TV-Moderator Tucker Carlson (52), der scheinbar keine gute Meinung vom royalen Aussteiger und seiner Frau hat.

So ließ es sich der 52-Jährige in seiner, auf Fox News ausgestrahlten, Live-Show "Tucker Carlson Tonight" nicht nehmen, gehässige Beleidigungen und Vorwürfe in Richtung Harry und Meghan vom Stapel zu lassen.

US-TV-Moderator Tucker Carlson. © IMAGO / ZUMA Wire

Grund für Carlsons Hasstirade: Der Deal, den die Sussexes mit dem Audio-Streamingdienst Spotify abgeschlossen haben und eine kürzlich getroffene Aussage.

Nachdem der berühmte Spotify-Podcaster Joe Rogan (54) aufgrund seiner Verbreitung von Falschinformationen über die Corona-Pandemie in die Kritik geraten war, hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan Bedenken gegenüber Spotify geäußert.

"The Joe Rogan Experience" ist derzeit der meistgehörte Podcast auf Spotify, bei dem Rogan immer wieder mit kontroversen und umstrittenen Aussagen für Schlagzeilen sorgt. Im Rahmen der Debatte um den 54-Jährigen haben Megastars wie Neil Young all ihre Hits von Spotify entfernen lassen.

Das Harry und Meghan nun ihre Skepsis gegenüber dem Audio-Streamingdienst kundtaten, kam bei TV-Moderator Tucker Carlson alles andere als gut an und machte seiner Abneigung gegenüber dem Ehepaar auch kein Geheimnis.

Trotz Millionen-Deal: Erst ein Podcast von Harry und Meghan veröffentlicht

"Neulich drohten diese nervige falsche Herzogin aus L.A. und ihr hirntoter Ehemann zu gehen, wenn Spotify sich weigert, Joe Rogan mundtot zu machen. Aber natürlich meinen sie das nicht, sie gehen nirgendwo hin. Die beiden Gauner haben einen 25-Millionen-Dollar-Podcast-Deal mit Spotify, obwohl sie keine Arbeit dafür leisten", so Carlson in seiner Live-Show.

Bisher konnte Spotify nur eine Episode der Sussexes und ihrem Podcast "Archewell Audios" veröffentlicht. Nicht nur für Carlson viel zu wenig, für einen so hochdotierten Vertrag. Sein Fox-News-Kollege Greg Gutfeld bezeichnete in der Politshow "The Five" Harry und Meghan als einen "Haufen von Versagern".