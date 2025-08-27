Im lässigen Look: Julia Roberts feiert Premiere in Venedig

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig beginnen und das erste Mal ist auch Julia Roberts dabei. Die Schauspielerin zeigt sich bei ihrer Ankunft in einem lässigen Outfit.

Julia Roberts (57) ist in Italien gelandet, um die 82. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Venedig zu feiern. Die Schauspielerin kam am Mittwochmorgen in der Lagunenstadt an, wie Bilder zeigen. Der Hollywoodstar trägt dunkle, elegante Shorts, blaue Sneakers sowie eine weiß-schwarze Strickjacke über einem schwarzen Shirt.

Dazu kombinierte die Oscarpreisträgerin eine große Sonnenbrille sowie eine geräumige, schwarze Handtasche. Ihre Haare ließ die 57-Jährige offen und in leichten Wellen über ihre Schultern fallen. Roberts ist das erste Mal zu Gast bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Ihr neuer Film "After the Hunt" vom italienischen Regisseur Luca Guadagnino (54) feiert dort, außer Konkurrenz, seine Premiere.

Feiert Julia Roberts in Venedig mit George Clooney?

In der italienischen Stadt trifft Julia Roberts sicherlich auch mit ihrem Hollywoodkollegen George Clooney (64) zusammen. Die beiden prominenten Schauspieler gelten seit Jahren als eng befreundet. Der 64-Jährige wurde mit seiner Ehefrau Amal (47) - die in einem auffälligen gelben Neckholderkleid abgelichtet wurde - ebenfalls bereits in Venedig gesichtet. George Clooneys Film "Jay Kelly", in dem er unter anderem mit Adam Sandler (58) und Laura Dern (58) auftritt, wird im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen gezeigt. Die Streifen mit Julia Roberts und Clooney werden am morgigen Donnerstag zum ersten Mal zu sehen sein.

Neben den Hollywoodstars lässt sich unterdessen auch Heidi Klum (52) das Filmfestival von Venedig, das dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September stattfindet, nicht entgehen. Am Dienstag wurde das deutsche Model bei der Ankunft in der Lagunenstadt gesichtet. Die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) strahlte dabei in einem lässigen Komplett-Look in Rot und freute sich auf Instagram über ihre Reise. "Filmfestival Venedig, ich komme!", schrieb sie zu Eindrücken aus Italien.