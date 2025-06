Im goldenen Minikleid: Winnie Harlow strahlt neben ihrer Wachsfigur

Ein besonderer Moment für Model Winnie Harlow: In New York City wurde ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds enthüllt. Die 30-Jährige erschien passend zu ihrem Ebenbild in einem goldenen Look. Die Vorstellung fand an einem besonderen Tag statt.

(jom/spot) | 26. Juni 2025 - 16:44 Uhr

Winnie Harlow (li.) neben ihrer Wachsfigur in New York City. © Janet Mayer/INSTAR/ddp images

Winnie Harlow (30) hat jetzt eine Wachsfigur bei Madame Tussauds in New York City. Am Mittwoch wurde ihr Ebenbild enthüllt und das kanadische Model ließ sich den feierlichen Moment nicht entgehen. Ihr Outfit passte die 30-Jährige dabei an das Werk an. Goldene Mode-Zwillinge Die Wachsfigur trägt ein goldenes Netzkleid, dementsprechend erschien Harlow in einem goldenen Pailletten-Minikleid. Dazu wählte sie Riemchen-Heels und trug, ähnlich wie ihre Wachsfigur, ihre lockigen Haare locker über die Schultern. Für die Fotografen lehnte sich das Model strahlend an die Figur oder warf ihr einen Luftkuss zu. Die Enthüllung am 25. Juni wurde anlässlich des Welt-Vitiligo-Tages abgehalten. Seit 2011 soll an diesem Tag auf die Hauterkrankung aufmerksam gemacht und aufgeklärt werden. Vitiligo ist eine Hauterkrankung, die durch eine Depigmentierung der Haut gekennzeichnet ist. Die Pigmentstörung führt zu bleibenden weißen Flecken auf der Haut. Die weißen, pigmentfreien Stellen sind zu Harlows Markenzeichen geworden. Die Diagnose erhielt sie bereits im Alter von vier Jahren. Winnie Harlow startete ihre Karriere 2014 als Kandidatin bei "America's Next Top Model". 2018 wurde sie zum Engel der "Victoria's Secret Fashion Show". Im deutschen TV war sie bereits mehrmals als Gastjurorin von "Germany's next Topmodel" neben Heidi Klum (52) zu sehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de