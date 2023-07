Ilse Aigner lädt zum Empfang am Schloss Schleißheim: Promis und Politiker in Feierlaune

Am Dienstagabend hat Ilse Aigner zum Sommerempfang des Bayerischen Landtags ans Schloss Schleißheim geladen. Wer mit wem ausgelassen feierte und warum Andreas Scheuer Erholung nötig hat – die AZ hat sich vor Ort umgehört.

3.000 Gäste sind beim Schleißheimer Sommerempfang geladen. Darunter auch viel Prominenz aus Politik und Kultur. Markus Baumeister ("Dahoam ist dahoam") kennt viele Events. Am Schleißheimer Empfang verblüfft ihn, dass es trotz der Kulisse und der Polit-Prominenz eine "sehr lockere Veranstaltung" ist. "Ich war jetzt zum zweiten Mal da und es gefällt mir super", sagt Baumeister der AZ. Auch wegen der schönen Musik!

Luise Kinseher begeistert vom Empfang im Schloss Schleißheim: "Das war ganz toll"

Das Bayerische Staatsorchester, das den Empfang im Schloßgarten musikalisch begleitet, hat es auch der früheren Mama Bavaria Luise Kinseher angetan: "Das war ganz, ganz toll! Ich war begeistert, weil dieses Orchester wirklich Weltklasse ist!" Sie wird in Schleißheim von vielen auf ihre Rolle am Nockherberg angesprochen, erzählt sie der AZ. Und zwar weniger die Politiker, sondern eher von Ehrenamtlichen, die nach Schleißheim geladen sind.

Andreas Scheuer in Feierlaune: "Für mich ist das pure Erholung"

Denn Landtagspräsidentin Ilse Aigner lädt nicht nur die Großkopferten ein, sondern auch zahlreiche Vertreter von Vereinen, Verbänden und Rettungsorganisationen. Das imponiert auch dem früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. "Ein perfekter Abend! Das ist schon was ganz was Besonderes!", sagt Scheuer der AZ. Der Passauer hat schwere Zeiten hinter sich: Den Bezirksvorsitz in Niederbayern hat er abgegeben, vielleicht auch abgeben müssen, wegen des Mautdebakels prüft das Bundesverkehrsministerium Regressansprüche gegen ihn. Ob ihm trotzdem nach Feiern ist? Scheuer verrät nur so viel: "Für mich ist das heute pure Erholung."

Sein Parteikollege Kulturstaatsminister Markus Blume sieht ein gutes Omen darin, dass seit 2008 der Wettergott immer mitspielt: "Es ist wie jedes Jahr sensationell!" Und outet sich als Fan deftiger Kost: "Ich habe heute eine Schwäche für Franken gehabt und mich zwischen Mittelfranken und Oberfranken aufgehalten. Schäufela, das schmeckt." Denn in kleinen Pavillons wird in Schleißheim Köstliches aus allen Regierungsbezirken geboten. Aber Blume räumt ein: "Wissenschaftlich und gesundheitspolitisch wahrscheinlich nicht absolut korrekt, aber die Lebensfreude gehört halt auch dazu." Muss ja Herr Holetschek nicht gleich wissen.

Nockherberg-Autor Stefan Betz genießt die fränkische Küche

Nockherberg-Autor Stefan Betz sammelt zwar vermutlich einerseits schon Inspiration für das kommende Starkbierfest bei so vielen Politikern aus nächster Nähe. Aber Prognosen zur Landtagswahl oder wer im kommenden Jahr eine Rolle im Singspiel kriegen könnte, kann er noch nicht abgeben. Er genießt den Abend gemeinsam mit dem Schauspieler Stefan Murr in der "Traumkulisse" von Schloss Schleißheim. Wie Markus Blume ist er übrigens ein Fan der fränkischen Küche (Bratwürste mit Sauerkraut). Irgendwie auch klar, wenn man sich beruflich so viel mit Markus Söder auseinandersetzen muss.

Welche Politiker und Promis den Sommerempfang am Schloss Schleißheim feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.