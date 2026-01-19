Illegale Einfuhr: Zoll-Ärger für Münchner Dschungelcamperin am Flughafen

Noch bevor das Dschungelcamp überhaupt beginnt, sorgt Nicole Belstler-Boettcher (62) für Aufsehen. Die Schauspielerin wurde nach ihrer Ankunft in Australien vom Zoll gestoppt. Der Grund ist überraschend und tierlieb zugleich....

In wenigen Tagen heißt es wieder Ekelprüfungen, Lagerfeuer und Lagerkoller. Am 23. Januar fällt der Startschuss für die neue Staffel des Dschungelcamps. Eine der Kandidatinnen ist Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, die sich dem Abenteuer Australien stellt und um die Dschungelkrone kämpfen will. Die 62-Jährige ist die Tochter von Grit Boettcher (87). Doch noch vor dem Einzug ins Camp gerät die TV-Darstellerin unfreiwillig in die Schlagzeilen.

Zoll stoppt Nicole Belstler-Boettcher in Australien

Nach der Landung in Brisbane wurde Belstler-Boettcher vom australischen Zoll herausgezogen. Wie RTL-Reporter Sebastian Klimke am Sonntagabend in der Warm-up-Show berichtete, fanden die Beamten Katzenfutter in ihrem Koffer. In Australien gelten besonders strenge Einfuhrregeln, vor allem bei Lebensmitteln.

Die Schauspielerin hatte das Futter offenbar mitgebracht, um Straßenkatzen zu versorgen. Eine gut gemeinte Aktion, die ihr jedoch zunächst eine Kontrolle durch die Behörden einbrachte.

Tierliebe sorgt für erste Schlagzeilen

Noch bevor Nicole Belstler-Boettcher einen Fuß ins Dschungelcamp gesetzt hat, sorgt sie damit für Gesprächsstoff. Tierliebe trifft auf australische Quarantänegesetze und schon ist der erste kleine Aufreger perfekt. Für Fans der Show ist klar: Diese Kandidatin liefert schon vor dem offiziellen Start Stoff für Geschichten.

Früher Wirbel vor dem Einzug ins Camp

Ob der Vorfall Konsequenzen hatte, ist bislang nicht bekannt. Am 23. Januar wird sich zeigen, ob die Schauspielerin ihre tierliebe Ader auch im Camp beibehält oder ob der australische Zoll nur der Auftakt zu einer turbulenten Dschungelreise war.