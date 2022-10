Iker Casillas mit Peinlich-Aktion: Schwuler Fußballer aus Spaß

Iker Casillas twittert, er sei schwul. Sein Fußball-Kollege Carles Puyol antwortet mit scheinbarem Liebesgeflüster. Am Ende sei alles nur ein blöder Scherz gewesen, der zu weit geführt habe.

Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Carles Puyol hat für seinen "ungeschickten Scherz" als Antwort auf das vermeintliche Coming-out von Ex-Nationalkeeper Iker Casillas um Entschuldigung gebeten. "Ich habe einen Fehler gemacht", . Seine Antwort auf den Tweet von Casillas sei "ohne böse Absicht", aber dennoch "absolut unangebracht" gewesen.

Iker Casillas gibt an, homosexuell zu sein

Die spanische Torwart-Legende Casillas hatte am Sonntag in einem später wieder gelöschten Tweet sein vermeintliches Coming-out gegeben und dies später mit einem gehackten Konto begründet. "Ich hoffe, ihr respektiert mich: Ich bin schwul", war auf dem Twitter-Account des 41-Jährigen zu lesen. Nach etwa einer Stunde wurde der Tweet wieder gelöscht. Puyol hatte daraufhin auf Twitter geantwortet. "Es ist der Augenblick, unsere Geschichte zu erzählen, Iker", schrieb er, gefolgt von einem Herz- und einem Kusshand-Emoji.

Coming-out im Fußball: Noch immer ein Problem

Für die Tweets hatte es viel Kritik gegeben. "Witze zu reißen und sich darüber lustig zu machen, sich im Fußball zu outen, ist enttäuschend", schrieb der schwule australische Fußball-Profi Joshua Cavallo. "Zu sehen, wie sich meine Vorbilder und Spielerlegenden darüber lustig machen, sich zu outen und über meine Community lustig machen, ist mehr als respektlos." Das dürften auch viele andere nicht geoutete aktive Fußballspieler so sehen.

"Entschuldigung an die LGTB-Gemeinde"

Puyol und Casillas entschuldigten sich später. "Ich verstehe, dass es Empfindlichkeiten verletzt haben könnte. Mein ganzer Respekt und meine Unterstützung für die LGTBIQA+ Gemeinschaft", schrieb der ehemaligen Barcelona-Profi Puyol. Auch Casillas hatte zuvor erklärt: "Entschuldigung an alle meine Follower. Und natürlich auch Entschuldigung an die LGTB-Gemeinde."

War der angebliche Hacker-Angriff nur eine Ausrede?

Der frühere Real-Profi Casillas war bis 2021 mit der Sportjournalistin Sara Carbonero verheiratet und hat mit ihr zwei Söhne. Puyol ist seit Jahren mit dem Model Vanesa Lorenzo zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Zuletzt gab es in der spanischen und portugiesischen Presse immer wieder Schlagzeilen rund um Casillas' Liebesleben. Wollte er sich mit dem "Ich bin schwul"-Tweet an den Boulevardmedien rächen? An ein angeblich gehacktes Twitter-Konto glaubt nach der veröffentlichen Entschuldigung keiner...