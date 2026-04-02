Igor Jeftic seufzt über "Die Rosenheim-Cops": "Daran werde ich mich nie gewöhnen"

Igor Jeftic hat manchmal auch Zweifel an seinem Job. Vor der Kamera zu stehen, ist ihm oft nicht genug. In der AZ verrät der "Rosenheim-Cops"-Star jetzt die Hintergründe.

Als "Kommissar Sven Hansen" ist Igor Jeftic bei den "Rosenheim-Cops" längst eine feste Größe. Auch für die 26. Staffel, die im Herbst startet, steht der gebürtige Serbe wieder vor der Kamera. Sein TV-Job begeistert viele treue Zuschauer. Umso mehr überrascht sein Geständnis: Jeftic bereut es, Schauspieler geworden zu sein. Im AZ-Interview verrät der 54-Jährige, wie er zu dieser Meinung gekommen ist.

"Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic "Zweifle am Sinn der Schauspielerei"

Dass Jeftic seine Berufswahl hinterfragt, liege nicht an fehlender Freude bei der Arbeit. Vielmehr treibt ihn eine grundsätzliche Frage um, wie der "Rosenheim-Cops"-Star der AZ erklärt: "Ich zweifle manchmal schon sehr am Sinn der Schauspielerei." Einen echten Mehrwert könne er in seinem Beruf nicht immer erkennen. "Abgesehen davon, dass es Spaß macht: Wozu erzählen wir so viele Geschichten, wenn niemand daraus lernt? Nur zur Unterhaltung? Das erscheint mir manchmal einfach zu wenig." Seiner Meinung nach sollten Filme und Serien dazu bewegen, das eigene Handeln zu hinterfragen. Doch genau das passiere zu selten – die eigentliche Botschaft komme beim Zuschauer oft nicht an.

"Bereue es, keinen anderen Weg eingeschlagen zu haben"

Diese Gedanken lassen ihn an seiner Jobwahl zweifeln: "Ja, ich bereue es, keinen anderen Weg eingeschlagen zu haben, mit dem ich mehr Einfluss auf die Welt habe." Der "Rosenheim-Cops"-Schauspieler will offensichtlich mehr bewirken – auch beruflich.

Igor Jeftic (2. v. l.) und Kollegen am Set der "Rosenheim-Cops". © imago/Revierfoto

"Rosenheim-Cops"-Dreh: Igor Jeftic muss sich überwinden

Müssen die Fans nun bangen, dass sich Jeftic neu orientiert und seiner "Rosenheim-Cops"-Rolle den Rücken kehrt? Sie können aufatmen! Der Spaß an der Arbeit hält ihn weiterhin in der Serie. Seit 2009 ist der "Sven Hansen"-Darsteller Teil des Casts und schätzt es sehr, für die "Rosenheim-Cops" ermitteln zu dürfen. Doch Hauptrollen haben nicht nur Vorteile: "Ein Nachteil ist natürlich, dass man für andere Projekte nur bedingt zu haben ist, da sich die Drehzeiten überschneiden – ist schon oft passiert."

Speziell die Arbeit bei den "Rosenheim-Cops" habe einen weiteren Haken. Die Dreharbeiten seien für den Schauspieler immer wieder eine Überwindung. Den Grund verrät er der AZ: "Eine Grausamkeit ist das sehr frühe Aufstehen, tagtäglich, noch weit vor Sonnenaufgang." Der "Sven Hansen"-Darsteller seufzt: "Daran werde ich mich nie gewöhnen."

Die ZDF-Serie hat prominente Fans – doch Igor Jeftic freut sich längst nicht über jeden Kommentar eines Promi-Zuschauers. Manche Aussagen klingen für ihn "erst mal etwas von oben herab", sagte er der AZ.