Igor Jeftic nimmt Abstand zu "Rosenheim-Cops"-Rolle: Was er niemals machen würde

Als Kommissar Sven Hansen feierte Igor Jeftic seinen großen Durchbruch als Schauspieler. Doch der Star aus "Die Rosenheim-Cops" hadert mit seiner Karriere. Jetzt spricht er Klartext, warum er den Gang an die Öffentlichkeit bereut und was ihn von seiner Rolle unterscheidet – und gewährt sogar einen Blick in sein privates Liebesleben.

. Mit ihren kultigen Rollen sind Marisa Burger, Max Müller, Dieter Fischer und Igor Jeftic deutschlandweit zu den bekanntesten Krimi-Stars avanciert. Doch ein Serien-Liebling zweifelt an seiner Karriere – und nimmt deutlich Abstand zu seiner Figur in dem beliebten Format.

"Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic: Er bereut seine Schauspiel-Karriere

Seit 2009 spielt Igor Jeftic in "Die Rosenheim-Cops" den Kommissar "Sven Hansen". Zuvor war er in Serien wie "Die Wache", "Hinter Gittern" und "In aller Freudschaft" in kleinen Nebenrollen zu sehen, seinen Durchbruch schaffte er erst als Ermittler in Rosenheim. Dennoch hadert er mit der Entscheidung, Schauspieler geworden zu sein, wie er "Gute Woche" verraten hat. "Ich bereue vielleicht zwei oder drei Entscheidungen. Eine davon ist es, Schauspieler geworden zu sein."

Harte Worte von einem der bekanntesten Krimi-Stars Deutschlands. Igor Jeftic beteuert, nicht unzufrieden als Darsteller in "Die Rosenheim-Cops" zu sein, betont aber: "Ich habe erst später gemerkt, wie viel interessanter und erfüllender andere Wege gewesen wären." Was er stattdessen lieber gelernt hätte, erzählt er jedoch nicht.

Igor Jeftic distanziert sich von Rolle in "Die Rosenheim-Cops"

Der Kollege von Dieter Fischer, Marisa Burger und Max Müller blickt dabei auch kritisch auf seine eigene Rolle. Ihm zufolge seien er und "Sven Hansen" völlig unterschiedlich. "Hansen ist viel verkopfter als ich, förmlicher, höflicher", sagt Igor Jeftic dazu. Vor allem eine Sache würde er niemals in seinem Privatleben seiner Figur gleichtun: "Ich würde auch niemals freiwillig jeden Tag im Anzug rumlaufen." Dennoch würde er sich im wahren Leben mit seiner Figur gut verstehen: "Was uns verbindet, ist unser Gerechtigkeitssinn und der Humor."

"Die Rosenheim-Cops" feiern heuer 25. Jubiläum. © ZDF/Markus Sapper

Igor Jeftic verrät: "Ich bin in festen Händen"

Während Igor Jeftic mit seiner Schauspielerei im Rampenlicht steht, hält er sein Privatleben vor der Öffentlichkeit bedeckt. Jetzt hat er dennoch einen kleinen Einblick gewährt und verkündet, dass er kein Single mehr sei. "Die Liebe spielt die wichtigste Rolle und ja, ich bin sozusagen in festen Händen." Details zu seinem Liebesleben verrät er aber nicht. Dass er seine bessere Hälfte irgendwann auf dem roten Teppich präsentieren wird, ist eher unwahrscheinlich.