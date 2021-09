"Ich bin neu": Mimi Fiedler kündigt mit ihrem Look Großes an

Noch lüftet die Schauspielerin das Geheimnis nicht, mit ihrem neuen kurzen Bob schürt Mimi Fiedler aber definitiv das Interesse ihrer Fans.

Via Social Media hat sich Schauspielerin Mimi Fiedler ("Tatort", "Nachtschwestern") länger nicht zu Wort gemeldet, jetzt überrascht sie mit einer verheißungsvollen Ankündigung - und einer neuen Frisur.

Mimi Fiedler verheißungsvoll: "Teil einer starken Armee"

"Ich bin neu. Von innen und von außen. Randvoll mit Liebe. Teil einer starken Armee. Teil eines Neubeginns", schreibt die 46-Jährige auf ihrem Instagram-Profil. Und damit nicht genug: Sie könne es kaum erwarten, "Euch davon zu erzählen".

Sie postet dazu ein Foto, auf dem sie einen kurzen schwarzen Bob trägt. Noch lässt sie uns im Unklaren darüber, was da in ihrem Leben Großes passieren wird - aber eine Typveränderung kündet ja nicht selten von einem allumfassenden Neustart. Bei ihren Followern kommen der neue Look und die offenen Worte jedenfalls sehr gut an.

So reagiert Ruth Moschner auf Fiedlers Post

Auch Ruth Moschner freut sich über die "Rückkehr" ihrer Kollegin. "OMG!!! Du bist wieder da!", schreibt sie und garniert ihre Nachricht mit drei roten Herzen. "Welcome back Prinzessin!! So sieht die Oma von heute aus!! MEGA!!", schreibt ein anderer User.

Anfang September hatte Mimi Fiedler eine Social-Media-Pause angekündigt: "Am 27.09. schalte ich mein Handy wieder an, auch alle privaten Nachrichten über Whatsapp und Anrufe erreichen mich erst wieder Ende des Monats." Ein Nutzer hat ganz genau aufgepasst: "Es ist noch nicht der 27.9."