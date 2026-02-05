Die Iberl-Bühne feiert am Dienstagabend Premiere des Stücks "Weiberwirtschaft" im Augustiner Stammhaus: Welche VIPs diesmal dabei waren – und was prominente Herren vor der Männer-Toilette so besprechen, die AZ weiß Bescheid.

Promi-Auflauf am Dienstagabend in der Iberl-Bühne rund um Intendantin, Schauspielerin und Sängerin Raphaela Maier (Witwe des Iberl-Gründers Georg Maier, †79) im Augustiner-Stammhaus in der Innenstadt. Der Anlass: die Premiere des Stücks "Weiberwirtschaft" von Florian Günther mit vorwiegend bayerischer Prominenz.

Schlagerstar Patrick Lindner etwa schwärmt: "Die Iberl-Bühne ist eine Institution und gehört einfach zu München dazu, mein Mann Peter und ich haben schon unseren eigenen Stammplatz im Theater".

"Rosenheim-Cops"-Star verrät Insides über die Dreharbeiten

Auch TV-Kommissar Dieter Fischer outet sich als Iberl-Fan: "Im Grunde habe ich es der Iberl Bühne zu verdanken, dass ich Schauspieler wurde." Wie das? "In meinen Zwanzigern habe ich mir immer die Stücke angeschaut, damals noch in Solln, unter anderem auch mit Joseph Hannesschläger und LuiseKinseher – ich war begeistert, das hat mich total beflügelt und irgendwie bestärkt, auch in diese Richtung zu gehen."

Premiere der Iberl-Bühne: Diese bayerischen Promis waren dabei

Ferner unter den Gästen: Günther Sigl, Frontmann der Spider Murphy Gang, mit Ehefrau Doris, Marianne Wille ("Dallmayr"), Volkssängerin Angela Wiedl mit Ehemann Uwe Erhardt und Tochter Gina Maria, der italienische Generalkonsul Sergio Maffettone, Kabarettistin Constanze "Stanzerl" Lindner, die Schauspieler Hans Stadlbauer, Andreas Borcherding, Bernhard Ulrich, Fritz Scheuermann; das Schauspieler-Ehepaar Corinna Binzer und Sepp Schauer, Ex-Kultwirt Roy Dubowy, die Wiesnwirte Margot und Günter Steinberg, BR-Moderator Michael Sporer, die Schauspielerinnen Gitti Walbrun und Ilse Neubauer.

Promis verraten: Darüber sprechen Männer vor der Herren-Toilette

In der Pause wird die AZ Zeugin eines Männertalks vorm Herrenklo mit Liedermache Roland Hefter, Moderator Jürgen Kirner (BR-"Brettl-Spitzen"), Hansi Kraus ("Lausbubengeschichten"; seit 2006 Ensemblemitglied bei der Iberl-Bühne) sowie Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz. Worüber sprechen Männer eigentlich, wenn sie unter sich sind? Über Radlwege und Staus in der Stadt, praktische Frotteeponchos zum Umkleiden am Strand, die bevorstehende OB-Wahl und Krankheiten. "Und manchmal auch über Frauen", so Axel Munz. Hefter winkt heftig ab. "Ah geh, dazu ist doch in unserem Alter schon alles gesagt…"