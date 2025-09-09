IAA-Party in München: Promis feiern neues Luxus-Auto

Matthias Schweighöfer, Brigitte Hobmeier, Lena Meckel, Laura Osswald, Karolin Kandler und weitere VIPs feiern den neuen "Polestar 5" bei der IAA in München.

Wenige Tage bevor die Promis auf dem Münchner Oktoberfest Gas geben, trafen sich die autoaffinen Stars. Die diesjährige IAA Mobility in München (bis 14. September) zog auch die VIPs an. Der brandneue "Polestar 5" des schwedischen Elektroautoherstellers wurde am Montagabend im Werksviertel vorgestellt.

Elektroauto mit 884 PS: Promis zeigten sich in München begeistert

Neben dem vollelektrischen Star auf vier Rädern stand vor allem Schauspieler, Regisseur und Produzent Matthias Schweighöfer im Blitzlicht und Rampenlicht, denn er ist der neue Markenbotschafter. Und diese Partnerschaft wurde an diesem Abend groß gefeiert: Mit einer Party mit rund 400 Gästen, zu denen weitere Prominente wie die Schauspielerinnen Brigitte Hobmeier, Laura Osswald und Lena Meckel, Moderatorin Karolin Kandler sowie AZ-Adelsexpertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen zählten.

Kino-Star Matthias Schweighöfer © Isa Foltin/Polestar via Getty Images

Sohn von Matthias Schweighöfer: "Fantastisch, fantastisch"

Matthias Schweighöfer kam im Anschluss unter donnerndem Applaus der Gäste auf die Bühne. "Wir feiern heute, dass die Zukunft angekommen ist, denn sie ist wirklich hier", betonte er. Er erzählte dann auch eine persönliche Anekdote zu einer Probefahrt: "Mein Sohn liebt Autos und ich hatte ihm vorab nicht gesagt, dass es ein Elektro-Auto ist. Ich habe dann den Wagen von 0 auf 100 innerhalb von drei Sekunden beschleunigt. Und er saß im Auto und sagte immer wieder nur: fantastisch, fantastisch…"

Darum setzt Matthias Schweighöfer auf Elektroautos

Schweighöfers Fahrstil? "Ich fahre eher entspannt und passe saumäßig auf." Warum fährt er auf Elektroautos ab? Matthias Schweighöfer erklärte: "Ich habe Kinder und mir ist Nachhaltigkeit natürlich sehr wichtig." AZ-Adelsexpertin Charlotte von Oeynhausen meinte lachend: "Und wer wäre bei Matthias Schweighöfer nicht gerne Beifahrerin?"

Schauspielerin Laura Osswald und News-Sprecherin Karolin Kandler © Isa Foltin/Polestar via Getty Images

Moderatorin Karolin Kandler zeigte sich "Polestar 5" (884 PS!) begeistert. Die Nachrichtensprecherin sagte: "Ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Auto. Zufällig wurden wir erst gestern von einem Polestar auf der Autobahn überholt und ich war gleich schockverliebt. E-Mobilität stehe ich mittlerweile sehr positiv gegenüber."

Lena Meckel ist Mama: Auto soll nicht wie "Familienkutsche" aussehen

"Gegen zwei Stündchen Auszeit von Windeln und Karottenbrei ist nichts einzuwenden und aktuell eine willkommene Abwechslung", so Schauspielerin Lena Meckel. Was muss ein Wagen für sie mitbringen? Sie musste nicht lange überlegen: "Ganz viel Platz, um Kinderwagen und Co. verstauen zu können. Trotzdem soll das Auto dabei auch optisch etwas hermachen und nicht wie eine typische 'Familienkutsche' aussehen", meinte sie lachend.