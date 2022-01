Hugo Bachmaier feiert Geburtstag - und vielleicht Verlobung

Wirt und Dauer-Single Hugo Bachmaier feiert seinen Geburtstag mit einer Western-Party – und denkt zur Überraschung aller Gäste laut übers Heiraten nach.

Den Jahreswechsel hat Schwabings Kult-Wirt Hugo Bachmaier in Kitzbühel verbracht – und ist, wie er selbst sagt, "als Einziger ohne Corona zurückgekommen". Seitdem macht er vorsichtshalber trotzdem jeden Tag einen Test, nur um sicherzugehen. Und erfreut sich bester Gesundheit.

Das allein wäre für den schillernden Szene-Gastronom vom Bachmaier Hofbräu schon ein Grund, endlich mal wieder richtig zu feiern. Doch jetzt stand auch noch sein Geburtstag (er fühlt sich wie 58) an. Bachmaier, berühmt und berüchtigt für ausgelassene Feiern, passte heuer zum Jubeltag dennoch besonders auf.

Hugo Bachmaier: Hochzeit auf Ibiza?

Alle 50 Gäste, die er zu seiner Wild-West-Party in den Rattlesnake Saloon (Fasanerie) eingeladen hat, waren geimpft, geboostert, getestet – "und bewaffnet", wie Hugo Bachmaier augenzwinkernd zur AZ sagt. Er selbst kam als Hugo Wayne, den quasi geheimen Bruder von John Wayne, in einem Mantel à la "Spiel mir das Lied vom Tod". Es gab Burger, Steaks, Musik von der Münchner Beat-Band The Clouds Munich um Getränkemarkt-Gründer und -Tycoon Walter Orterer (am Bass).

Doch zu später Stunde dann die große Überraschung: Das Geburtstagskindl, beseelt und berauscht von den Gratulationen im Allgemeinen und einer Geste im Speziellen (Schmuckdesignerin Nicole Hayduga schenkte ihm freundschaftlich einen Totenkopfring mit Engelsflügeln), schnappte sich das Mikro und sagte in Richtung von Nicole: "Wenn das alles mit uns klappt, heiraten wir barfuß auf Ibiza am Strand."

War das ein Heiratsantrag? "Warum nicht?", meint Bilderbuch-Junggeselle Bachmaier dazu. "Nicole ist eine bezaubernde, tolle und kreative Frau. Wir sind schon über Jahre verbunden, kennen uns gut. Sie steht mit beiden Beinen im Leben, wir können miteinander lachen, das sind doch alles gute Voraussetzungen."

Die Antwort von Nicole steht zwar noch aus. Aber Hugo bleibt optimistisch: "Ein Happy End wär doch was."