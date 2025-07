Hugh Grosvenor: Herzog von Westminster ist erstmals Vater geworden

Hugh Grosvenor, ein enger Freund von Prinz William, ist zum ersten Mal Vater geworden. Der Babyname wurde bereits verkündet.

Hugh Grosvenor (34), der Herzog von Westminster, und Ehefrau Olivia (32) sind Eltern geworden. Das hat ein Sprecher des Paares, das sich im April 2023 verlobte und im Juni 2024 heiratete, bestätigt. "Der Herzog und die Herzogin von Westminster freuen sich, die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt zu geben", heißt es in dem Statement, . Sowohl der Herzogin als auch Cosima gehe es gut. "Der Herzog und die Herzogin freuen sich nun darauf, diese besondere Zeit gemeinsam als Familie zu verbringen." Wie "The Independent" berichtet, kam Cosima Florence Grosvenor am Sonntag in London zur Welt.

Im März wurde bekannt, dass das Paar sein erstes Kind erwartet. erklärte damals ein Sprecher: "Die Herzogin erwartet im Sommer ein Baby." Die werdenden Eltern seien "hocherfreut über die Nachricht und freuen sich sehr auf die Gründung einer gemeinsamen Familie". Hugh Grosvenor, ein enger Freund von Prinz William (43), ist Milliardär und Geschäftsmann und entstammt einer reichen und angesehenen Familie.

Hugh Grosvenors Vater Gerald Grosvenor (1951-2016), der 6. Herzog von Westminster, starb 2016 im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Seitdem ist der 34-Jährige der 7. Duke of Westminster. Einst einer der begehrtesten Junggesellen des Landes, wurde er mit 25 Jahren zum Milliardär. Der Großgrundbesitzer soll Anwesen in Oxfordshire, Cheshire, Lancashire und Schottland sowie in den Londoner Nobelvierteln Mayfair und Belgravia besitzen. Der Familiensitz der Grosvenors ist Eaton Hall, ein Landhaus südlich des Dorfes Eccleston in der Grafschaft Cheshire.

Verbindungen zu den Royals

König Charles (76) gehört zu Hugh Grosvenors Taufpaten. Zudem soll der Herzog von Westminster nicht nur mit William eng befreundet sein, sondern auch mit dessen Bruder Prinz Harry (40). Er ist sowohl der Patenonkel von Prinz George (12), Williams ältesten Sohn, als auch angeblich von Prinz Archie (6), Harrys Erstgeborenem. Hugh Grosvenors Mutter, Natalia Grosvenor (66), ist zudem eine Taufpatin von Prinz William.