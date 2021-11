Hüllenlos-Heidi: Die Klum zeigt uns ihr "leckeres Törtchen"

Ach, Heidi! Das Supermodel zeigt sich mal mit wieder sehr freizügig – ohne Höschen im Bett. Nur ein "leckeres Törtchen" verdeckt das Nötigste.

Entertainerin Heidi Klum (48) hat ein Nahezu-Nacktfoto geteilt. Auf dem Bild liegt sie auf dem Rücken in einem weiß bezogenen Bett und hat nichts an, außer einem dunklen BH.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf ihrem Schambereich hat sie einen weißen Teller mit einem Erdbeertörtchen platziert, auf das sie blickt. Außerdem zu sehen: ein Handy, ein Laptop und ein Tablett mit Teekanne und Teetassen darauf.

Ihr Kommentar dazu: "Oh! Mein! Leckeres Törtchen!"

Wie kommt das Foto bei den Followern an?

Ihren Followern gefällt das Foto und so kassierte der "Germany's next Topmodel"-Star inzwischen 142.000 Likes und damit die doppelte Anzahl, verglichen mit ihrem Durchschnittswert. , die sie vor einer Woche postete und auf der sie sich von vorne und von hinten in Unterwäsche zeigte, brachte allerdings noch mehr Zustimmung, insgesamt 157.000 Likes.

Nur mit einem Post konnte Heidi Klum noch mehr Menschen erreichen: Satte 1,2 Millionen Aufrufe verzeichnet ihr aufwendig kreiertes, gruseliges von vor einer Woche.