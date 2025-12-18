Hübscher Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Warum Anna Karolin Berger unter großem Druck steht

Die Figur der "Larissa Mahnke" wurde bei "Sturm der Liebe" ursprünglich von Vivien Wulf verkörpert. Seit wenigen Wochen ist jedoch Schauspielerin Anna Karolin Berger in der Rolle zu sehen. Mit der AZ spricht sie über die großen Fußstapfen ihrer beliebten Vorgängerin – und verrät auch, wie sie über kritische Fan-Stimmen denkt.

"Sturm der Liebe" zählt zu den beliebtesten Formaten im ARD-Nachmittagsprogramm. Zum etablierten Cast der Telenovela dazuzustoßen, ist vermutlich für jeden Darsteller mit einer gewissen Aufregung verbunden – umso mehr, wenn man eine schon bestehende Rolle mit neuem Leben füllen soll. Davon kann auch Anna Karolin Berger (33) ein Lied singen.

Neubesetzung bei "Sturm der Liebe": Anna Karolin Berger war "nervöser als sonst"

Im Februar 2025 war die Rolle der "Larissa Mahnke" erstmals in "Sturm der Liebe" zu sehen. Schauspielerin Vivien Wulf hatte damals in der AZ über ihren Seriencharakter gesprochen und die selbstbewusste Edelsteinerbin vorgestellt. In der aktuellen Staffel (seit Folge 4496) liegt es nun an Anna Karolin Berger, die Rolle der "Larissa" zu verkörpern. Die AZ bat die "Alles was zählt"-Bekanntheit zum persönlichen Interview und erfuhr spannende Details zu ihrer neuen schauspielerischen Herausforderung.

AZ: Frau Berger, am 14. November waren Sie zum ersten Mal bei "Sturm der Liebe" zu sehen. Wie nervös waren Sie?

ANNA CAROLIN BERGER: Ich war tatsächlich wahnsinnig nervös. Vivien Wulf hatte die Geschichte der Rolle ja schon ganz toll erzählt und ich wusste nicht, wie die Zuschauer reagieren würden, wenn plötzlich ich da stehe. Deswegen war ich nervöser als sonst!

Wie wurden Sie vom eingespielten Cast empfangen?

Total herzlich – keiner hat mir das Gefühl gegeben, "der Ersatz" zu sein oder von jemandem die Rolle zu übernehmen. Ich wurde genauso willkommen geheißen und empfangen, wie die anderen Kollegen, die mit ganz neuen Rollen dazukamen. Da habe ich wirklich keinen Unterschied gemerkt!

Und von der Crew?

Tatsächlich haben mir auch die Regisseure gleich versichert: "Du spielst ab sofort die 'Larissa', das ist jetzt deine Rolle! Es ist egal, was vorher war, du machst sie dir jetzt zu eigen und füllst sie mit Leben." Das war natürlich super, weil mir dadurch die Nervosität genommen und die Arbeit erleichtert wurde. Ich wusste, ich habe alle Freiheiten und kann mich einfach austoben.

In der 22. Staffel von "Sturm der Liebe" haben Anna Karolin Berger und Anthony Paul die Hauptrollen inne. © ARD/WDR/Christof Arnold

Seriencharakter neu besetzt: So stehen Anna Karolin Berger und Vivien Wulf zueinander

Lastete dennoch großer Druck auf Ihnen, in Vivien Wulfs Fußstapfen zu treten?

Absolut! In den ersten Wochen habe ich mir auch selbst Druck gemacht und mich gefragt: "Ist das wirklich gut? Knüpfe ich hier gut an? Wird es negativ auffallen, dass ich jetzt plötzlich die Rolle spiele – mache ich es vielleicht schlechter?" Es gingen viele Gedanken durch meinen Kopf und die konnte ich ungefähr nach vier bis sechs Wochen ablegen, als ich mich immer mehr mit der Rolle identifiziert habe und es einfach mehr zum Alltag für mich wurde, "Larissa" zu spielen.

Hatten Sie denn zu Vivien Wulf Kontakt?

Leider sind wir uns in den Bavaria-Studios nicht mehr persönlich begegnet, weshalb ich sie auf Instagram kontaktiert habe. Dort haben wir uns dann ausgetauscht und das war ganz, ganz süß – Vivien hat sich total gefreut und mir natürlich viel Erfolg gewünscht. Es war so schön, mit ihr zu sprechen, denn wenn man dieselbe Rolle gespielt hat, ist man natürlich auch ein Stück weit verbunden. Es wäre sehr schön, Vivien irgendwann mal privat zu treffen und mich persönlich mit ihr auszutauschen.

In der vergangenen "Sturm der Liebe"-Staffel hatte noch Vivien Wulf die Rolle der "Larissa" inne. Ihrer Nachfolgerin wünscht sie viel Erfolg. © ARD/Tatiana Huber

Klingt nicht nach Konkurrenzdenken. Wie erleben Sie das generell in der Schauspielbranche?

Ich versuche, das beiseitezuschieben, denn selbst bei fünf Blondinen sind alle irgendwo anders, spielen anders und haben eine andere Stimmfarbe. Deswegen versuche ich, das von mir fernzuhalten. Der Caster entscheidet sich eben für Person XY und ich stelle mir das vor wie beim Shopping: "Ich finde zwei Taschen toll, beide sind rot, ich muss mich entscheiden und dann nehme ich die, bei der mir die Schnalle ein bisschen besser gefällt." (lacht)

"Sturm der Liebe"-Fans: So reagierten sie auf Anna Karolin Berger

Wie war Ihre Herangehensweise an die Rolle?

Zu Beginn wurde die Rolle von Vivien ja als sehr liebenswert, zart und fein angelegt, was ich sehr mochte. Nun, nachdem die Rolle ein paar Schicksalsschläge erlebt hat und verletzt wurde, habe ich ihr auch noch eine toughe und freche Seite verliehen. Manchmal handelt man nach einer großen Verletzung ja aus einer Wut heraus und wird forscher. Larissa hat natürlich weiterhin diese emotionale, schöne Seite, aber das freche, vielleicht ein bisschen fiese, habe ich jetzt auch noch aus ihr herausgeholt.

Wie war bislang die Resonanz von "Sturm der Liebe"-Fans?

Ich bekomme tatsächlich sehr viele Nachrichten. Anfangs hat mir die Produktion davon abgeraten, mir das Feedback durchzulesen, denn es sei ganz normal, wenn erst mal negative Kommentare kommen würden. Vivien wurde einfach sehr gemocht und sie hat das ja auch sehr schön gemacht – und alles, was neu ist, ist erst mal komisch und ungewohnt.

Aber?

Ich muss gestehen: Meine Kollegen und ich waren sehr überrascht, was da doch für ein positives Feedback kam. Mich haben wirklich wahnsinnig tolle Nachrichten erreicht und das hat mich natürlich sehr gefreut – weil ich nicht gedacht hätte, dass mein Erscheinen doch direkt so gut ankommen würde.

Nervosität umsonst? Anna Karolin Berger war vom positiven Zuschauerfeedback angenehm überrascht. © ARD/WDR/Christof Arnold

Anna Karolin Berger: "Natürlich darf jeder seine Meinung frei äußern"

Möchten Sie skeptischen Zuschauern dennoch etwas mitteilen?

Ich würde ihnen sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sie enttäuscht sind oder nicht ganz zufrieden. Wenn sie Vivien lieber mochten oder in der Rolle besser fanden, ist das einfach Geschmackssache. Vivien hat das ja auch ganz toll gemacht! Daher verstehe ich, wenn der eine oder andere nicht offen für eine neue "Larissa" ist. Aber das ist okay, ich erwarte gar nicht, dass mich jeder lobt, und natürlich darf jeder seine Meinung frei äußern.

Wie dachten Sie bislang über Telenovelas?

Während der Schauspielausbildung hatte mir ein Dozent schon prophezeit, dass ich irgendwann für eine Telenovela besetzt werden würde. Damals habe ich das noch etwas skeptisch gesehen. Jetzt kann ich aber ehrlich sagen: Eine Telenovela ist eine wahnsinnig gute Schule.

Anna Karolin Berger ist unter anderem durch "Alles was zählt" bekannt. In der AZ spricht sie über ihre neue Herausforderung bei "Sturm der Liebe". © imago/Horst Galuschka

Inwiefern?

Wir drehen so viele Bilder am Tag und das unter großem Zeitdruck, weshalb man schnell lernt, auf den Punkt genau zu arbeiten. Mir war gar nicht bewusst, wie hart diese tägliche Arbeit wirklich ist. Man muss zum Beispiel auch deutlich mehr Text lernen als für einen Kinofilm. Und das macht schon was mit einem. Ich würde behaupten, dass die Telenovela mir dabei geholfen hat, mich als Schauspielerin weiterzuentwickeln und an meinen Skills zu arbeiten.

"Sturm der Liebe"-Star über Bayern: "Wirklich eine große Liebe"

Sind Sie eigentlich für "Sturm der Liebe" nach Bayern gezogen?

Genau, das war der Deal – für "Sturm der Liebe" musste ich nach München ziehen. Da ich von montags bis freitags immer drehe, muss ich einfach vor Ort sein. Aber natürlich habe ich dafür gerne meine Sachen gepackt, denn ich habe mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung gefreut. Gerade auch eine schon bestehende Rolle zu übernehmen, kannte ich so vorher nicht. Und ein Kollege von mir, der liebe Jo Weil, ist damals ebenfalls für "Sturm der Liebe" von Köln nach München gezogen – da war die Freude natürlich groß, einen weiteren Kölner in München zu wissen.

Mit Jo Weil (li.) steht Anna Karolin Berger für "Sturm der Liebe" vor der Kamera. © ARD/WDR/Christof Arnold

Wie gefällt es Ihnen bislang in Bayern?

Ich bin ein sehr großer Bayern-Fan und war zuvor auch schon viele Jahre immer auf dem Oktoberfest dabei – das finde ich ganz toll! Ich bin nämlich ein großer Fan von Weißwurstfrühstück, Obazda, Brezeln und süßem Senf, dafür habe ich wirklich eine große Liebe. Das Essen ist also ein Traum, aber natürlich auch die Landschaft drumherum. Gerade wenn man aus Köln kommt, ist München einfach wunderschön. Ich könnte mir daher durchaus vorstellen, länger in München zu bleiben.