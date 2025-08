Horst Lichter spricht über sein Lebensende: "Habe geliebt und gelitten"

Horst Lichter weiß das Leben zu schätzen. Als TV-Koch und Moderator ist er nach wie vor sehr gefragt und auch privat könnte es nicht besser laufen: An der Seite seiner Frau Nada ist er glücklich. Der 63-Jährige erfreut sich bester Gesundheit, doch plötzlich spricht die rheinländische Frohnatur jetzt über das Sterben.

Horst Lichter (63) hatte es nicht immer einfach. Im Alter von nur 26 Jahren erlitt der TV-Koch einen Schlaganfall, mit 28 folgte ein zweiter. Auch einen Herzinfarkt musste der "Bares für Rares"-Moderator bereits verkraften. Der Grund für die gesundheitlichen Probleme war ein ungesunder Lebensstil. Exzessives Bodybuilding-Training als junger Erwachsener und falsche Ernährung wurden ihm nach eigenen Angaben zum Verhängnis. Nach einer radikalen Lebensumstellung ging es ihm und seinem Körper wieder deutlich besser. Bei einer Herzuntersuchung im Herbst 2022 wurde ihm versichert, er müsse sich keine Sorgen machen. Auch heute – als 63-Jähriger – erfreut sich Lichter bester Gesundheit. Trotzdem spricht der TV-Star jetzt in einem aktuellen Interview über den Tod.

TV-Koch Horst Lichter spricht über den eigenen Tod

Horst Lichter hat keine Angst vor dem Lebensende: "Wenn ich heute am Tag sterben müsste, also jetzt, wäre das in Ordnung", sagt er im Podcast " " Den Hosts Niklas van Lipzig und David Martin erklärt Lichter: "Ich habe so viel erleben dürfen. Ich habe Tränen gelacht. Ich habe geweint. Ich habe viel mehr besitzen dürfen, als ich mir je erträumt hätte." Horst Lichter ist dankbar, dass er ein erfülltes Leben führen durfte.

Horst Lichter spricht über das Sterben: "Ich habe geliebt und gelitten"

"Ich habe geliebt und gelitten. Ich habe Kinder. Ich habe so unglaublich viel. Ich würde, wenn es jetzt so weit wäre, höchstens sagen: 'Schade. Aber danke für all das, es war großartig'", so die rheinländische Frohnatur. Insbesondere seine Familie dürfte Horst Lichter tagtäglich glücklich machen. Seit 30 Jahren ist Nada (53) die Partnerin an seiner Seite, im August 2009 gab sich das Paar das Jawort. Aus zwei früheren Ehen hat Lichter drei Kinder – zwei Töchter und einen Sohn. Zu ihnen pflegt der TV-Koch ein inniges Verhältnis. Vor allem mit Sohnemann Christopher (40) zeigt sich der 63-Jährige auch gelegentlich vor der Kamera.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Ehe von Horst Lichter: Trauer schweißte ihn und Ehefrau Nada zusammen

Leid erfuhr Horst Lichter mit dem Tod seines besten Freundes. Er starb an Krebs und war zu Lebzeiten mit Lichters jetziger Frau verheiratet. Die Trauer schweißte den TV-Koch und Nada zusammen – aus Freundschaft wurde Liebe. Horst Lichter hofft, noch viele weitere Jahre mit seiner Liebsten verbringen zu dürfen. Mit dem Älterwerden generell hat der 63-Jährige, nach eigenen Angaben, jedoch kein Problem.

Horst Lichter und Marianne Rosenberg: Kein Problem mit dem Alter

Auch Marianne Rosenberg (70) sieht das Thema Älterwerden locker. Im Interview mit der AZ verriet die Schlagersängerin, knapp vier Monate nach ihrem 70. Geburtstag: "Das Alter ist auch nur eine Zahl. [...] Ja, man verliert etwas an Spontanität, und man gewinnt dafür etwas an Erfahrung, also alles nicht wirklich dramatisch." Rosenberg betonte, niemand könne für immer jung bleiben. Doch jeder könne seinen Teil dazu beitragen, "die Welt zum Besseren zu verändern". Darauf solle man sich konzentrieren, denn an einer besseren Welt müsse man als Gesellschaft "weiter arbeiten". Das sieht sicherlich auch Horst Lichter so.