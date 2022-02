Hornhaut-Riss bei Monika Gruber: Ungeschminkt-Auftritt in Graz

Premiere für Monika Gruber: Zum ersten Mal in ihrer Karriere tritt sie ohne Make-up auf die Bühne. Damit will sie jedoch kein Zeichen setzen, es hat viel mehr gesundheitliche Gründe. Ihre Hornhaut ist gerissen und am anderen Auge hat sie ein Gerstenkorn.

Es gibt so Tage, da möchte man das Bett am liebsten gar nicht verlassen. Aber dann wartet ein wichtiger Termin auf einen. So dürfte es Monika Gruber wohl gerade ergehen. Sie wird trotz Hornhaut-Riss und Gerstenkorn am Auge am Mittwochabend auf der Bühne stehen.

Monika Gruber ungeschminkt: Sie wird dennoch in Graz auftreten

Komplett ungeschminkt und mit einem rot-geschwollenen Auge zeigt sich die Kabarettistin aktuell in ihrer . Aber Monika Gruber wäre nicht die Gruberin, wenn sie die Situation nicht mit Humor nehmen würde: "Wenn ihr euch fragt, wer ist das Monster da - das bin ich."

Monika Gruber hat sich einen Riss in der Hornhaut zugezogen. Im anderen Auge hat sich ein Gerstenkorn gebildet. © instagram/monika.gruber.official

Mit ihrem Video will Monika Gruber die Besucher ihres Programms "Ohne Worte" in Graz vorwarnen, wie sie sagt. Denn die Gruberin wird zum ersten Mal in ihrer Karriere für eine Show kein Make-up tragen: "Ich werde zum ersten Mal ungeschminkt auf die Bühne gehen."

Monika Gruber hat eingerissene Hornhaut und Gerstenkorn

Über ihre geschwollenen Augen sagt sie: "Schaugt aus, als ob i die ganze Nacht einmal im Schlafzimmer gfotzt worden war!" Deshalb wolle sie auch auf Schminke verzichten. Manch eitler Kollege hätte die Veranstaltung vermutlich abgesagt.

Aber die Gruberin ist eben verlässlich, humorvoll und auch mal völlig uneitel. Das schätzen die Fans an ihr. "Ihr müsst heut ganz tapfer sein, aber ich freu mich trotzdem wahnsinnig", sagt sie mit einem Lächeln.