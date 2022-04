Hollywood-Flair auf der Theresienwiese: War Ryan Gosling auf dem Frühlingsfest in München?

Das Getuschel im Zelt wird lauter. "Ist das Ryan Gosling?" Heimlich entstehen die ersten Handy-Fotos, ehe sich eine Menschentraube bildet. So geschehen im Hippodrom auf dem Frühlingsfest auf der Münchner Theresienwiese.

Was für ein Spektakel im Zelt von Sepp Krätz auf dem Frühlingsfest. Während sich die Münchner samt Gäste auf die Wiesn vorbereiten (die Oktoberfest-Entscheidung fällt am Freitagmittag), sorgt ein besonderer Mann auf der Theresienwiese für ganz viel Getuschel.

Frühlingsfest auf der Theresienwiese: Schaute Ryan Gosling vorbei?

"Schau' mal, da vorn! Ist das Ryan Gosling?", hört man aus einer illustren Frauen-Runde von fröhlichen Endzwanzigern. Die ersten Ladys stehen auf, machen (scheinbar heimlich) mit ihren Smartphones Fotos. Und tatsächlich: auch Münchner Fotografen und Paparazzi drängen sich schon nah ran an den attraktiven Mann, der ganz leger in Jeans, T-Shirt und Steppjacke aufs Frühlingsfest gekommen ist. Er grinst im Blitzlicht-Gewitter, dreht sich in Pose und genießt den Rummel um seine Person.

Würde Ryan Gosling ohne Security zum Frühlingsfest kommen?

In wenigen Minuten stehen vor allem weibliche Gäste an seinem Tisch im Hippodrom. Gespannt und interessiert schaut man sich das Treiben an. Man will nah dran sein, schließlich scheint es, als wäre Hollywood in der schönsten Stadt Deutschlands. Ist tatsächlich Top-Schauspieler Ryan Gosling ganz ohne Bodyguards und komplett privat auf das Frühlingsfest gekommen? Leider nicht!

Sängerin Linda Jo Rizzo hat zu ihrem Hippodrom-Tisch unter anderem den Ryan-Gosling-Doppelgänger Ludwig Lehner geladen. Der 31-Jährige wurde schon von Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer-Umlauf engagiert und als Double für einen Streich bei der Goldenen Kamera eingesetzt.

Der Echte: Hollywood-Star Ryan Gosling © dpa/Jörg Carstensen

"Es ist tatsächlich immer Selfie-Stunde, wenn ich in eine größere Menschenmenge eingetaucht bin. Da werde ich dann ganz schnell für den echten Ryan Gosling gehalten", sagt Lehner der AZ und grinst. Er ist eigentlich Koch und hat ein Catering-Unternehmen. Aber man kann ihn eben auch als "Ryan Gosling" für Geburtstage, Hochzeiten, Junggesellinnenabschiede oder TV-Shows buchen.

Ludwig Lehner (re.) mit Trachtendesigner Manfred May auf dem Frühlingsfest in München © BrauerPhotos

Löst Lehner eigentlich zügig auf, dass er gar kein echter Hollywood-Star ist? "Mein Englisch ist bedauerlicherweise bescheiden. Nach ein paar Sätzen merkten die Frauen im Hippodrom schon, dass ich nicht der echte Ryan Gosling bin", so der Doppelgänger zur AZ. Begehrt war Ludwig Lehner aber auch nach Enthüllung der wahren Identität. Der Selfie-Strom riss dennoch nicht ab. Schließlich war er mal bei Joko und Klaas, so eine Frühlingsfest-Besucherin.