Holla! Sophia Thomalla zeigt atemberaubenden Ausschnitt

In einem Hotel in Zürich posiert die schöne Moderatorin in einem atemberaubenden Look.

Heiß, heißer, Sophia: Mit einem extra-tiefen Ausschnitt setzt die schöne Tochter der Schauspielerin Simone Thomalla nochmals einen drauf.

In einem strahlend weißen Kleid posiert die brünette Schönheit auf Instagram, die Silhouette ist hauteng und trotzdem lässig. Im Brustbereich hat die atemberaubende Robe einen mandelförmigen Cut-out, der den Blick freigibt auf das perfekt gebräunte Dekolleté der "Are You The One?"-Moderatorin. Dazu kombiniert sie silberne Highheels, große Ohrringe und ein paar perfekt auf den Look abgestimmte Armbänder.

Sophia Thomalla raubt nicht nur Zürich den Atem

"Eine Nacht in Zürich" überschreibt sie das Bild, mit dem sich so gekonnt in Szene setzt. Rar waren ihre Soloauftritte zuvor geworden: Zuletzt hatte sie viele Pärchenfotos in ihren Feed gemixt, auf denen auch der jungen Liebe zu ihrem Freund Alexander Zverev (24) eine große Rolle zukommt.

Doch diesmal hagelt es die Komplimente ihrer Follower wieder nur für sie allein: "Siehst so toll aus!", "Einfach elegant"" oder "Wie schön will man noch sein" schreiben die begeisterten Fans.