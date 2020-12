Hört Domian auf? TV-Aus immer wahrscheinlicher

Ist nach einem Jahr schon Schluss für "Domian live" im WDR? Im Januar wird über die Zukunft des TV-Seelsorgers entschieden, bis dahin wird es keine weiteren Folgen geben.

Sehen wir Jürgen Domian (63) im neuen Jahr weiterhin im TV? Gerade erst feierte sein neues Format "Domian live" einjährigen Geburtstag im WDR, nun steht die Fortsetzung der Show schon auf der Kippe. Ob der Vertrag verlängert wird, ist noch unklar. Domian hofft weiterhin, der WDR hält sich bedeckt.

Die TV-Karriere von Domian

Von 1995 bis 2016 lief die legendäre "Domian"-Sendung bei 1 Live und im WDR. Der TV-Seelsorger beendete die erfolgreiche Show aufgrund gesundheitlicher Probleme. Vor einem Jahr gab er dann sein Comeback: Mit "Domian live" kehrte er am letzten Freitag jedes Monats zurück ins Fernsehen. Die Nachfolgesendung startete im November 2019 mit Publikum und Live-Gästen, jetzt läuft zum Ende des Jahres sein Vertrag aus.

Ungewisse Zukunft für "Domian live"

Bislang sind keine weiteren Folgen von "Domian live" geplant, denn: Laut " werden die Verantwortlichen vom WDR erst im Januar darüber entscheiden, wie und ob es weitergehen soll. Gegenüber der Zeitung äußerte sich der 63-jährige Moderator so: "Ich freue mich sehr über die positive Resonanz meines Publikums. Und dass ich nächstes Jahr sehr gerne weitermachen möchte, ist ja kein Geheimnis mehr. Zu den Gesprächen mit dem WDR möchte ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern."

Das waren die Pläne des Senders

Ein WDR-Sprecher erläuterte der Seite : "In 2020 war der Plan, ,Domian live’ einmal im Monat zu senden. Dann kam Corona, und wir haben durch die nötige Umstellung des Konzepts in einigen Monaten die Taktung erhöhen können. Nun müssen wir schauen, wie es grundsätzlich weitergeht und welcher Senderhythmus sich auf welchem Ausspielweg in 2021 anbieten könnte. Dazu befinden sich der WDR und Jürgen Domian aktuell in vertraulichen Gesprächen."