Hochzeit ohne Sohn Lambert: Christine Neubauer verrät Hintergründe

Christine Neubauer und ihr langjähriger Partner José Campos haben sich getraut: Auf Mallorca gab sich das Paar Anfang Mai im kleinsten Kreis das Jawort. Warum der Sohn der Schauspielerin, Lambert Dinzinger jr., nicht anwesend war? Christine Neubauer verrät es jetzt.

Christine Neubauer (63) und José Campos (60) sind seit 2011 ein Paar. Ihre Liebe krönten sie im Mai dieses Jahres mit einer Hochzeit auf Mallorca. Nun verrät die Schauspielerin Details zu ihrem besonderen Tag. Wer als Trauzeugin fungierte und warum Sohnemann Lambert Dinzinger jr. (34) nicht dabei war? Christine Neubauer spricht ganz offen darüber.

Christine Neubauers Hochzeit: "Waren nur zehn Personen"

"Mami war meine Trauzeugin. Das macht mich so glücklich", erzählt die Schauspielerin im Interview mit "Neue Post". "Mama und der Papi haben José gleich gemocht. Sie haben ihn mit offenen Armen in die Familie aufgenommen. Der Papi schaut von oben zu." Christine Neubauers Vater Erwin war im Jahr 2019 verstorben.

Doch auch andere Bezugspersonen waren im Standesamt nicht dabei, wie Christine Neubauer erklärt: "Wir waren nur zehn Personen. Die große Feier auch mit unseren Kindern, die in der ganzen Welt verstreut sind, kommt noch", versichert die Münchnerin. "Darauf freuen wir uns schon sehr!" Ihr Sohn Lambert Dinzinger jr., der aus der Ehe mit dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger (69) hervorging, lebt mit Partnerin und Kind in Dubai.

Christine Neubauer und José Campos möchten ihre Hochzeit eines Tages groß nachfeiern. © imago/FutureImage

Heimliches Telefonat vor Trauung

Ganz unbeteiligt war Lambert Dinzinger jr. an der Hochzeit seiner Mutter aber nicht. Wie die Schauspielerin "Gala" verriet, kam es zu einem ganz besonderen Telefongespräch zwischen ihrem Ehemann und ihrem Sohn: "José hat vor der Hochzeit lange mit meinem Sohn telefoniert und mit ihm besprochen, dass der für mich da ist, wenn José vor mir geht."

Christine Neubauer und José Campos: "Seelenverwandt"

Das frischvermählte Paar schwebt noch immer auf Wolke sieben, wie Christine Neubauer betont: "Wir sind so unsagbar glücklich. Das Fundament unserer Beziehung war immer echte Liebe. Wenn wir uns anschauen, können wir noch gar nicht glauben: Wir sind Mann und Frau! Endlich!", so die Schauspielerin euphorisch.

Durch das Jawort habe sich deren Verbundenheit noch einmal intensiviert, erzählt Christine Neubauer – und ist überzeugt: "José und ich sind seelenverwandt. Wir wussten schon von unserer ersten Begegnung an: Das mit uns ist etwas ganz Besonderes. José hat gleich gesagt: Du bist die Frau, die ich bis zu meinem letzten Tag lieben werde."