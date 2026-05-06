Promi-Hochzeit: Christine Neubauer hat heimlich geheiratet

Auf Mallorca hat Christine Neubauer ihrem Partner José Campos das Ja-Wort gegeben. Was ist über die Hochzeit der Schauspielerin und des Fotografen bekannt?

Schauspielerin Christine Neubauer (63) und ihr langjähriger Lebensgefährte, Fotograf José Campos (60), haben geheiratet. Die Trauung fand auf Mallorca im engsten Familienkreis statt, wie das Magazin "Bunte" exklusiv berichtet.

Promi-Hochzeit auf Mallorca: "Heute heiraten wir"

"Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe", sagte Campos am Tag der Hochzeit dem Magazin über seine Gefühle für seine Partnerin. Neubauer richtete sich direkt an ihren künftigen Ehemann: "Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich."

Christine Neubauer macht aus Hochzeitstag ein Geheimnis

Kurz nach der privaten Zeremonie meldeten sich die beiden erneut zu Wort. "Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt", so das Paar. Sie bezeichneten sich als "Seelenverwandte", die nun "für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden" seien. Ihr Fazit: "Wir sind überglücklich."

Nähere Angaben zu den Gästen, dem Trauungsort auf der Baleareninsel oder dem genauen Hochzeitsdatum machte das Paar nicht öffentlich. Auch zur Zeremonie selbst gab es zunächst keine weiteren Details.

Bekanntgabe der Verlobung 2021

Die Münchner Schauspielerin und der chilenische Fotograf und Filmproduzent José Campos hatten Anfang 2021 ihre Verlobung öffentlich gemacht. "Wir sind schon lange heimlich verlobt", verriet sie damals im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". Ihren Verlobungsring habe sie nur privat getragen, um das Geheimnis zu bewahren. Ursprünglich geplant war demnach eine Hochzeit im südamerikanischen Chile.

Christine Neubauer und José Campos sind seit 2011 ein Paar. Sie leben auf Mallorca und in Deutschland. Von 1990 bis 2014 war die Künstlerin mit Lambert Dinzinger, dem Vater ihre Sohnes Lambert jr. (geb. 1992), verheiratet.