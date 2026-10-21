Hochzeit mit einem Adeligen: Ex-Käfer-Mitarbeiterin aus München wird Prinzessin

Royale Verlobung: Die Münchner Milliardärstochter Katharina von Baumbach will Leopold Prinz von Baden heiraten – einen entfernten Cousin von Prinz William. Was ist über die Unternehmerin und ihren zukünftigen Ehemann bekannt?

Im Haus Baden steht eine Hochzeit an: Leopold Erbprinz von Baden hat sich mit der Unternehmerin Katharina von Baumbach verlobt.

Im Haus Baden läuten bald die Hochzeitsglocken. Leopold Erbprinz von Baden (24) und die Münchner Unternehmerin Katharina von Baumbach haben sich verlobt. Die Hochzeit sei für das kommende Jahr geplant, teilte die Familie auf Schloss Salem mit. Leopold ist der älteste Sohn von Bernhard Markgraf von Baden und Stephanie Markgräfin von Baden.

Mit britischen Royals verwandt: Prinz von Baden heiratet Münchnerin

Die Familie von Baden hat Verwandtschaftsverhältnisse bis ins britische Königshaus. Leopold von Baden ist damit ein entfernter Cousin von Prinz William. Der 24-Jährige studierte laut Mitteilung internationale Beziehungen in Madrid und Tel Aviv und arbeite heute für ein Start-up-Unternehmen in Hamburg.

Sein Vater Bernhard von Baden ist der Enkel von Theodora von Griechenland, der Schwester des verstorbenen Queen-Gemahls Prinz Philip. Die Familie war 2023 sogar zur Krönung von König Charles nach London geladen. "Es war für uns sehr ehrenvoll und wir empfanden es als große Wertschätzung, dass wir als Verwandte gegenüber der Königsfamilie platziert waren", sagte Bernhard von Baden damals dem " ". "So hatten wir einen direkten Blick auf den Ablauf der Krönung sowie auf den frisch gekrönten König und die Königin."

Katharina von Baumbach: Das ist über die Münchner Milliardärstochter bekannt

Seine Verlobte Katharina von Baumbach wurde 1999 geboren und ist als selbstständige Unternehmerin im Event-Management in München tätig. Ihr Vater ist Unternehmer und Land- und Forstwirt Ferdinand von Baumbach, der zur Eigentümerfamilie des globalen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim gehört.

Damit ist Katharina von Baumbach Teil einer der reichsten Familien Deutschlands, deren Vermögen dem "Manager Magazin" zufolge auf über 60 Milliarden Euro geschätzt wird. Nach ihrem Schulabschluss studierte sie von 2019 bis 2022 an der Londoner Universität Royal Holloway Betriebswirtschaftslehre und besuchte anschließend für ein Jahr die Tio Businessschool, um sich in der Eventplanung weiterzubilden.

Münchner Milliardärstochter hat bei Gastro-König Käfer gearbeitet

Katharina von Baumbach war unter anderem als freiberufliche Eventplanerin tätig. 2025 arbeitete die 27-Jährige für Gastro-König Käfer. Bei dem Promi-Caterer war sie als Bankett-Profi und Client-Service angestellt und lernte das Handwerk bei Münchens feinster Adresse für glamouröse Events.

Eigenes Unternehmen in München: Das macht Katharina von Baumbach beruflich

Inzwischen hat die 27-Jährige ihr eigenes Unternehmen gegründet. Mit ihrer Firma KB Design organisiert sie seit Juni 2025 Veranstaltungen und Galas. "Wir sind ein Full-Service-Eventplanungs- und Designstudio und kreieren maßgeschneiderte Partys, Hochzeiten und Markenveranstaltungen in ganz Europa", schreibt das Unternehmen auf der eigenen Website.

Die Hochzeit der Münchnerin und des Prinzen von Baden soll 2027 gefeiert werden. Vielleicht kommt ja dann auch die Verwandtschaft aus dem britischen Königshaus.