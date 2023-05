Hinter der Bühne von "Let's Dance": Zsolt Sándor Cseke kommt Ekaterina Leonova "gefährlich" näher

Ekaterina Leonova (36) tanzt bei "Let's Dance" mit Promi-Mentalist Timon Krause (28). Doch hinter den Kulissen der RTL-Show kommt der schönen 36-Jährigen auch ein anderer Mann näher. Backstage massiert er Ekats Hals und Ohren...

Zwischen diesen beiden stimmt einfach die Chemie. Ekaterina Leonova zeigt sich hinter der Bühne von "Let's Dance" auch ganz vertraut mit Profitänzer und Konkurrent Zsolt Sándor Cseke (35). Der 35-Jährige tritt mit Influencerin Julia Beautx (24) bei der RTL-Show an.

"Das Make-up sitzt schon perfekt", erzählt Ekaterina Leonova ihren Followern bei Instagram. Dann schwenkt sie die Kamera – und man sieht Zsolt Sándor Cseke im Hintergrund.

Verwackelte Bilder: Ekaterina Leonova vertraut mit Zsolt Sándor Cseke

Zsolt Sándor Cseke gilt als absoluter Sympathieträger unter den männlichen Profitänzern bei "Let's Dance". Er nahm 2022 erstmals an der TV-Show teil und holte mit Janin Ullmann (41) den zweiten Platz.

Offenbar versteht sich Zsolt auch mit Ekaterina Leonova bestens. "Man bekommt immer einen Extra-Service von Zsolt", lacht Ekat entzückt in die Kamera ihres Handys.

Eine Massage tut gut: Ekat lässt Zsolt nah an sich ran © Instagram

Ekaterina Leonova jauchzt entzückt wegen "Let's Dance"-Tänzer Zsolt

Auf den wackeligen Videobildern erkennt man Zsolt, wie er Ekats Kopf Hand anlegt. "Alle Falten von meinem Hals werden wegvibriert", scherzt Ekaterina, die gleichzeitig von einem Make-up-Artisten für die Show gestylt wird.

"Ich werde hübsch gemacht und gleichzeitig massiert", jauchzt Ekat, während Zsolt gar noch ihre Ohren sanft bearbeitet.

"Das ist gefährlich": Ekat warnt Zsolt Sándor Cseke

Am Ende wird Zsolt Sándor Cseke gar noch übermütig, als er zum Verblender greift. Er greift selbst zum Schminkschwämmchen, doch Ekat kann sich noch wegdrehen. "Zsolt, das ist gefährlich", lacht die Tänzerin. Ekaterina Leonova ist besonders ehrgeizig.

Liebevoll wird sie am Set von "Let's Dance" auch "Der General" genannt, weil sie von ihren prominenten Partnern stets vollen Körpereinsatz fordert. "Ich werde ihn nur ein bisschen kaputt machen", meinte sie mit einem breiten Grinsen vor wenigen Wochen im Tanztraining mit Timon Krause.

Übermütig und frech: Zsolt legt mit dem Beauty-Blender bei Ekat selbst Hand an © Instagram

Vier Promis stehen im Halbfinale von "Let's Dance"

Gute Laune vor dem Halbfinale von "Let's Dance" ist also schon vorprogrammiert. Am Freitagabend kämpfen vier verbleibende Promis um den Einzug in das Finale der RTL-Show am 19. Mai. Neben Julia Beautx und Timon Krause kämpfen auch Philipp Boy und Anna Ermakova um den Tanzpokal.