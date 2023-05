Anna Ermakova bei "Let's Dance": Erst wenig Punkte, jetzt Tanz-Abbruch

Im Viertelfinale von "Let's Dance" hat Model Anna Ermakova (23) nicht überzeugt und auch im Training fürs Halbfinale hat sie nun mit Pannen zu kämpfen. Zwangs-Pause für die Tochter von Boris Becker.

Die Vorbereitungen für das große Halbfinale von "Let's Dance" sind in vollem Gange. Doch das Training von Anna Ermakova wird zur Pannen-Show. Die Tochter von Boris Becker steht am Halbfinale und will am Freitag endlich wieder mehr Punkte holen. Doch die Probe zu "Let's Dance" muss sie abbrechen.

"Let's Dance": Kritik für Anna Ermakovas Performance

Vier Tanzpaare sind in der 16. Staffel der RTL-Sendung verblieben. Am Freitag, 12. Mai, müssen die prominenten Kandidaten gleich dreimal aufs Parkett – für zwei Einzeltänze und den gefürchteten Impro-Dance. Für die Tochter von Boris Becker heißt das üben, üben, üben. Denn Juror Joachim Llambi zeigte sich von ihrer letzten Darbietung enttäuscht. Sein Urteil zu ihrem Jive: "Mir hat ein bisschen Geschwindigkeit gefehlt. Es war ein bisschen schwerfällig, nicht dein bester Tanz in dieser Staffel." Am Ende gab es für di erfolgsverwöhnte Anna Ermakova nur 26 Punkte.

"Let's Dance"-Promis: Das wird im Halbfinale getanzt

Zusammen mit Profi-Tänzer Valentin Lusin stehen für das Model als nächstes ein Wiener Walzer zum Song "Who's Loving You" und ein Contemporary zu "River" an. Damit die Kritik in der nächsten Show besser ausfällt, muss das Duo sich nun ordentlich ins Zeug legen. Doch die beiden scheint eine Pechsträhne zu plagen.

Zwangs-Pause: Trainings-Panne bei Anna Ermakova

Im Training vor dem wichtigen Halbfinale läuft es nicht rund: Valentin Lusin zeigte in seiner Instagram-Story, dass die Verriegelung des Notausgangs offen ist. Ein schrilles Alarmsignal tönt auf der Aufnahme ununterbrochen durch das Tanzstudio. Offenbar haben die beiden aus Versehen den Alarm ausgelöst.

Ein Warnschild auf der Tür weist darauf hin, dass es eine Alarmsicherung gibt. Wieso er trotzdem ausgelöst wurde, ist noch unklar. © Valentin Lusin/Instagram

Alarm beim Training zu "Let's Dance"

Ausschalten ließ sich der schrille Ton scheinbar auch nicht. Behelfsmäßig wurden Jacken und Pullover über den Lautsprecher gehängt. Ein konzentriertes Training dürfte trotzdem nicht möglich gewesen sein.

Mit Klamotten wurde versucht, den Alarmton etwas zu dämpfen. © Valentin Lusin/Instagram

Das Halbfinale von "Let's Dance" läuft Freitag, den 12. Mai um 20:15 Uhr bei RTL. Neben Anna Ermakova tanzen auch Julia Beautx, Philipp Boy und Timon Krause um den Einzug ins Finale.