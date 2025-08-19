Herzogin Meghan schlägt Prinzessin Kate: Bei diesem Ranking liegt sie klar vorne

Herzogin Meghan und Prinzessin Kate werden oft miteinander verglichen. Auch in einer aktuellen Umfrage liefern sich die Royal-Schwägerinnen einen erbitterten Kampf. Und wie die Ergebnisse zeigen, hat Meghan offenbar in einem entscheidenden Punkt die Nase vorn.

Wer ist die Bekanntere von beiden? Eine aktuelle Umfrage liefert überraschende Ergebnisse zu Prinzessin Kate und Herzogin Meghan.

Herzogin Meghan (44) und Prinzessin Kate (43) werden in diesem Leben wohl keine Freundinnen mehr. Wie Meghan in mehreren Interviews verraten hat, soll es während der gemeinsamen Zeit im Palast zu Unstimmigkeiten gekommen sein.

Obwohl die Herzogin von Sussex und ihr Ehemann Prinz Harry (40) mittlerweile in Kalifornien zu Hause sind, reißen die Vergleiche mit Schwägerin Kate noch immer nicht ab. Und in einer aktuellen Umfrage hat Meghan nun klar die Nase vorn.

Royal-Umfrage: Wer ist das bekannteste Familienmitglied?

Das britische Markt- und Meinungsforschungsinstitut hat in einer Umfrage ermittelt, welches Mitglied der britischen Königsfamilie den höchsten Bekanntheitsgrad vorweisen kann. Die Online-Community verzeichnet weltweit mehr als 24 Millionen Mitglieder, weshalb deren Rankings im Vergleich zu anderen Meinungsforschungsplattformen als besonders repräsentativ gelten sollen.

In der Umfrage nach den bekanntesten Royal-Gesichtern hat Herzogin Meghan derzeit (Stand: 19. August 2025) klar die Nase vorn: Stolze 100 Prozent der Teilnehmer gaben an, die 44-Jährige zu kennen. Prinz Harry folgt ihr mit 99 Prozent, bei Prinz William (43) und Prinzessin Anne (75) sind es 97 Prozent und Prinzessin Kate, König Charles (76) und Prinz Edward (61) teilen sich den vierten Platz mit jeweils 96 Prozent.

Die britische Königsfamilie: Auch wenn Herzogin Meghan nicht mehr in England weilt, gilt sie als das berühmteste Gesicht. © imago/Avalon.red

Beliebtheitsumfrage: Bittere Pleite für Herzogin Meghan

Der bekannteste Royal zu sein, bedeutet für Herzogin Meghan allerdings nicht automatisch, in Sachen Popularität auch weit vorne zu liegen. Denn wie eine andere Umfrage auf zeigt, sind die US-Amerikanerin und ihr Ehemann Prinz Harry deutlich unbeliebter als große Teile ihrer königlichen Verwandtschaft.

Prinzessin Kate führt derzeit (Stand: 19. August 2025) das Ranking an: 72 Prozent der Teilnehmer mögen die 43-Jährige. Prinz William folgt seiner Frau mit 71 Prozent, Prinzessin Anne darf sich immerhin über 59 Prozent freuen und landet damit auf dem dritten Platz.

Mit 33 Prozent ist Prinz Harry weit abgeschlagen und seine Frau Herzogin Meghan kann lediglich 21 Prozent auf der Beliebtheitsskala vorweisen. Das Schlusslicht bildet der umstrittene Prinz Andrew (65), den gerade mal 9 Prozent der Umfrageteilnehmer mögen.