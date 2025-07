Herzogin Meghan feiert 4. Juli im vertrauten Wimbledon-Look

Herzogin Meghan gewährt auf Instagram Einblicke in ihre Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag. Dabei trägt sie ein bekanntes Outfit, das Erinnerungen an ihre royale Zeit weckt.

Herzogin Meghan 2018 in Wimbledon.

Herzogin Meghan (43) hat ihren Followern auf Instagram einen intimen Einblick in ihre diesjährige Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag gewährt. Die Duchess of Sussex teilte , das sie beim kunstvollen Anrichten einer festlichen Charcuterie-Platte zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In dem kurzen Clip arrangiert Meghan sorgfältig verschiedene Früchte, Brote und Käsesorten, um die Farben der amerikanischen Flagge nachzuahmen. Wassermelone, Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren und sternförmiger Käse füllen das Brett, das mit zarten weißen Blüten garniert wurde.

"Happy 4th of July!", schreibt Meghan zu ihrem Post und lädt ihre Follower ein, an der Familienfeier teilzuhaben. Offenbar schaffen sich die Herzogin und Prinz Harry (40) neue Traditionen in Kalifornien, wo sie mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) leben.

Aufmerksamen Royal-Beobachtern dürfte auch Meghans Outfit für den Anlass nicht entgangen sein. Sie trug ein vertrautes blau-weiß gestreiftes Oberteil, das dem sehr ähnlich war, das sie bei Wimbledon im Juli 2018 getragen hatte. Damals besuchte sie die Tennismeisterschaften in London an der Seite ihrer Schwägerin, Prinzessin Kate (43).

Bedeutungsvoller Feiertag für die Sussex-Familie

Seit dem Neustart ihrer Instagram-Seite Anfang 2025 gewährt Meghan häufig Einblicke in das Familienleben der Sussexes in Montecito, einschließlich ihrer Feiertagstraditionen. Im Februar teilte sie Videos von Archie und Lili, die den Valentinstag mit roten Bagels und herzförmig geschnittenen Erdbeeren feierten. Die Familie hatte auch ein grün-thematisches Frühstück zum St. Patrick's Day im März und ehrte Prinz Harry am Vatertag im vergangenen Monat mit einem Banner.

Trotz Prinz Harrys britischer Herkunft hat der Unabhängigkeitstag eine besondere Bedeutung für das Paar. Harry enthüllte in seinen 2023 erschienenen Memoiren "Spare", dass das Paar sein zweites Date am 4. Juli 2016 hatte. Prinz Harry erinnerte sich in dem Buch, dass seine heutige Frau auch an diesem Tag ein blaues Sommerkleid mit weißen Nadelstreifen getragen hatte.

Leben in Kalifornien

Der Herzog und die Herzogin von Sussex entschieden sich 2020, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten und ließen sich schließlich in Meghans Heimatstaat Kalifornien nieder. In einem Interview mit "Good Morning America" im Februar 2024 während der Invictus Games in Kanada wurde Prinz Harry gefragt, ob er über eine amerikanische Staatsbürgerschaft nachgedacht habe.

stellte er in dem Gespräch klar: "Die amerikanische Staatsbürgerschaft ist ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, aber sicherlich nichts, was für mich gerade hohe Priorität hat." Auf die Frage, ob er das Leben in den USA genieße, antwortete der Herzog von Sussex: "Es ist fantastisch. Ich liebe jeden einzelnen Tag."