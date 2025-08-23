Herzogin Meghan bewundert Ehemann Prinz Harry beim Surfen

Private Einblicke von Herzogin Meghan: Auf Instagram teilte sie ein sportliches Video ihres Ehemanns Prinz Harry beim Wellenreiten.

Seit Anfang des Jahres betreibt Prinz Harrys (40) Ehefrau Herzogin Meghan (44) wieder einen Instagram-Account. Neben Informationen zu ihren beruflichen Projekten wie der Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" oder ihrer Lifestyle-Marke "As ever" teilt die Herzogin von Sussex hier auch regelmäßig Einblicke in ihr Privat- und Eheleben. So hat , das ihren sportlichen Ehemann beim Surfen zeigt.

Herzogin Meghan bezeichnet Prinz Harry als "Fuchs"

In dem Video ist Prinz Harry beim Wellenreiten zu sehen, während ein Mann auf einem Jetski neben ihm herfährt. Erst befindet er sich in der Hocke auf dem Brett, richtet sich dann jedoch auf, als er den Tunnel der Welle verlässt. Jubelnd reißt der Bruder des britischen Thronfolgers Prinz William (43) in diesem Moment die Arme in die Höhe.

Eine weitere Nahaufnahme zeigt den Prinzen mit umgedrehter Baseballmütze in marineblauer Badekleidung beim vorsichtigen Bezwingen einer Welle.

Seine Ehefrau schreibt zu den Aufnahmen: "Wir unterbrechen euer reguläres Programm, um euch diese wichtige Nachricht zu überbringen." Dann fügt Meghan das Fuchs-Symbol hinzu, wohl aus Bewunderung für ihren sportlichen Ehemann. Das Video unterlegt sie mit dem Song "Whatta Man (featuring En Vogue)" von Salt-N-Pepa.

Surf-Unterricht nach Umzug nach Kalifornien

Schon vor rund einem Jahr teilte der Profi-Surfer Raimana Van Bastolaer auf Instagram . In dem Clip erlernt der 40-Jährige den Sport in einer künstlichen Welle auf der Kelly Slater's Surf Ranch. Er soll damals bei Van Bastolaer und Surf-Legende Kelly Slater (53) Unterricht genommen haben.

"In Tahiti nennen wir dich immer noch Prinz Harry, aber auf der Surf-Ranch heißt es 'Mein Bruder'", schrieb Van Bastolaer auf Instagram zu dem Video. Ehefrau Herzogin Meghan soll Harry bei ihrem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 erstmals Surf-Stunden zum Geburtstag geschenkt haben. Damals wurde Prinz Harry 36 Jahre alt.