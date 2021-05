Herzogin Kate und Prinz William zeigen ihre sportliche Seite

Herzogin Kate und Prinz William beweisen, wie sportlich sie sind: Bei einem offiziellen Termin in Wolverhampton zeigt das royale Paar sein Talent beim Bogenschießen und im Tischtennis.

Bei einem Besuch in der britischen Stadt Wolverhampton haben Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) am Donnerstag ihre sportliche Seite gezeigt. Im Rahmen der derzeit stattfindenden "Mental Health Awareness Week" nahm das royale Paar einen Termin bei der gemeinnützigen Organisation "The Way Youth Zone" wahr, die sich mit der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt. Herzogin Kate ließ sich dabei von einem Mädchen das Bogenschießen beibringen, Prinz Harry spielte Fußball. Auch im Tischtennis zeigten die beiden ihr Können.

Prinz William und Herzogin Kate streicheln Tiere

Doch nicht nur Sport stand auf dem Programm: Gemeinsam mit einigen Kindern pflanzte Herzogin Kate zudem Blumen ein, wie zu sehen ist. "Heute ging es darum, über lokale Organisationen für mentale Gesundheit hier in Wolverhampton zu lernen", heißt es dazu.

Am gleichen Tag besuchten Prinz William und Herzogin Kate auch die Organisation "Huggle Pets", die sich auf die Therapie mit Tieren spezialisiert hat, . Prinz William streichelt auf den dazugehörigen Fotos eine Bartagame, Herzogin Kate hält ein Meerschweinchen in ihren Händen.

