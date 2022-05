Herzogin Kate und Prinz William suchen einen persönlichen Assistenten

Herzogin Kate und Prinz William sind auf der Suche nach einem neuen persönlichen Assistenten. Eine Ausschreibung liefert einen Überblick über die Aufgaben und Bezahlung.

Arbeiten im royalen Haushalt? Jobsuchende haben jetzt die Gelegenheit dazu. Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) suchen einen persönlichen Assistenten des stellvertretenden Privatsekretärs der Herzogin. soll dieser "die offizielle und wohltätige Arbeit Ihrer Königlichen Hoheiten" unterstützen. Der Bewerber sollte Erfahrung im Sekretariats- und Verwaltungsbereich, einschließlich der Terminverwaltung, mitbringen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zudem muss er über IT-Skills, "hervorragende" Kommunikationsfähigkeiten und "exzellentes" Organisationstalent verfügen und ist dazu angehalten, stets Diskretion und Vertraulichkeit zu wahren. Ein Interesse an der Arbeit der Cambridges sei ebenfalls Grundvoraussetzung. ist die Stelle im Kensington Palast für rund 27.500 Pfund pro Jahr (umgerechnet rund 32.100 Euro) und 37,5 Stunden pro Woche ausgeschrieben. Mehr als 200 Personen sollen sich bereits beworben haben.

Thron-Jubiläum steht an

Die Anzeige kommt zu einer geschäftigen Zeit bei den britischen Royals. Denn Anfang Juni feiert Großbritannien an einem verlängerten Wochenende das Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) auf dem Thron und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Teil der Feierlichkeiten ist auch die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour". Wie gewohnt werden die Royals sich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes versammeln. Jedoch sollen dann nur "arbeitende Royals" und damit weder Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) noch Prinz Andrew (62) dabei sein.