Herzogin Kate besucht Londoner Schule im pinken Winter-Look

Auch im Winter mag es Kate farbenfroh! Bei einem Besuch in einer Londoner Schule zog die Herzogin mit ihrem "Pretty in Pink"-Outfit alle Blicke auf sich.

Herzogin Kate (39) hat der Nower Hill High School im Londoner Stadtteil Harrow in einem farbenfrohen Winter-Outfit einen Besuch abgestattet. Die Frau von Prinz William (39) erschien in einem pinken Rollkragenpullover, über dem sie einen dazu farblich passenden Mantel des Londoner Luxuslabels Hobbs trug. Dazu kombinierte sie eine schwarze High-Waist-Chinohose mit Taillengürtel und ein paar schwarze Wildlederpumps. Silberne Kreolen perfektionierten den modischen Look. Ihre Haare stylte Kate zu leichten Wellen.

Während ihres Besuchs nahm die Herzogin von Cambridge an einer naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunde einer achten Klasse teil, in der die Schüler etwas über Neurowissenschaften und die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung des Gehirns gelernt haben. Weitere Fotos zeigen, wie Kate direkt neben den Schülern an deren Schreibtischen Platz nimmt und sich aktiv mit ihnen unterhält und über den Unterrichtsstoff spricht.